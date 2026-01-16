Niềm vui trước Tết của người dân từng bị lũ vùi dập

Sau khi trận lũ lịch sử cuối tháng 10/2025 rút đi, làng rau Bàu Tròn, vựa rau lớn nhất tỉnh Quảng Nam cũ (nay thuộc xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng) với gần 50ha và hơn 190 hộ chuyên canh, đã hối hả trở lại sản xuất.

Bất chấp bùn non còn bám đầy ruộng, người dân nơi đây đang chạy đua với thời gian, xuống giống vụ mới với hy vọng gỡ gạc cho Tết Nguyên đán 2026.

Người dân tất bật chăm sóc rau màu sẵn sàng cung ứng dịp Tết (Ảnh: Ngô Linh).

Từ tờ mờ sáng, vợ chồng ông Phan Mậu (65 tuổi, thôn Phú Phước, xã Đại Lộc) đã có mặt trên cánh đồng của gia đình. Ông Mậu cho biết ngay khi lũ rút, ông và vợ đã nhanh chóng làm đất, khôi phục sản xuất.

Trên 8 sào đất, ông canh tác khổ qua (mướp đắng), dưa leo, đậu cô ve, mướp… được trồng cách nhau 1-2 tuần để đảm bảo thu hoạch luân phiên cho đến Tết cổ truyền.

“Sau lũ, thời tiết thất thường, lạnh và mưa nhiều nên việc canh tác khó khăn hơn mọi năm. Nhưng bù lại, giá nông sản tăng cao nên bà con cũng phấn khởi”, ông Mậu chia sẻ.

Giữa vùng “rốn lũ” ngày nào, những hàng mướp, khổ qua nay đã đơm hoa, kết quả, dưa leo bắt đầu cho thu hoạch, mang theo hy vọng về một cái Tết đủ đầy.

Nông dân Đà Nẵng khôi phục làng rau sau lũ phục vụ Tết (Video: Ngô Linh).

Tiểu thương từ các chợ đầu mối Đà Nẵng cũng đã đến tận ruộng đặt hàng, tạo nên mạch kết nối nhịp nhàng giữa làng quê và phố thị, đảm bảo nguồn cung thực phẩm không bị đứt gãy sau thiên tai.

Vội vã thu hoạch đậu cô ve để kịp giao cho thương lái, bà Huỳnh Thị Thêm (56 tuổi, thôn Phú Hòa, xã Đại Lộc) cho biết với hơn 10 sào đất, gia đình bà canh tác các loại khổ qua, mướp, đậu cô ve, đu đủ, bắp…

Theo bà Thêm, giá thu mua tại ruộng đối với đậu cô ve là 25.000 đồng/kg, khổ qua 30.000 đồng/kg, mướp 22.000-25.000 đồng/kg… cao gấp đôi so với những năm trước.

“Mấy năm rồi chỉ loanh quanh ở mức 10.000 đồng. Giá cả như bây giờ là mừng lắm, nông dân cũng có lãi, mong giữ được đến Tết”, bà Thêm kỳ vọng.

Nhắc lại đợt lũ cuối tháng 10/2025, bà Thêm không giấu được nỗi xót xa khi hơn 5 sào đu đủ, khổ qua… đang độ thu hoạch bị lũ cuốn trôi.

Nông sản được giá, mang lại niềm vui cho người dân sau những thiệt hại do thiên tai (Ảnh: Ngô Linh).

“Sau lũ, vợ chồng tôi đánh cược với thời tiết, xuống giống sớm để kịp vụ Tết. Khu đất của gia đình tôi cao nên mới làm được. Những chỗ thấp hơn, xuống giống trễ thì phải đợi sau Tết”, bà Thêm bộc bạch.

Theo UBND xã Đại Lộc, làng rau Bàu Tròn từ lâu được xem là “thủ phủ” rau, cung ứng cho thành phố Đà Nẵng và nhiều vùng lân cận.

Tuy nhiên, đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025 đã khiến gần 2/3 diện tích rau màu của người dân bị hư hại, ngập úng. Địa phương cũng đã kịp thời hỗ trợ nông dân về kỹ thuật, máy móc… tái thiết sau lũ.