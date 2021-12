Bình Dương thưởng Tết cao nhất 300 triệu đồng

Dân trí Một doanh nghiệp dân doanh ở Bình Dương thưởng Tết Nguyên đán với mức 300 triệu đồng/người, cao nhất năm 2022. Mức thưởng này thấp hơn năm 2021 gần 200 triệu và thấp hơn năm 2020 khoảng 50 triệu.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương cho biết, mức thưởng Tết cao nhất trên địa bàn năm 2022 là 300 triệu đồng, thuộc một doanh nghiệp dân doanh.

Ngày 30/12, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương Phạm Văn Tuyên cho biết, mức thưởng Tết năm 2022 thấp hơn năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

"Tết Nguyên đán năm nay, mức thưởng Tết cao nhất là 300 triệu đồng/người thuộc một doanh nghiệp dân doanh. Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 6,2 triệu đồng/người thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài", ông Tuyên thông tin.

Theo báo cáo từ các doanh nghiệp, mức thưởng Tết Nguyên đán trung bình là 7,2 triệu đồng/người, thấp nhất là 4,42 triệu đồng. Tết Dương lịch thưởng trung bình là 1 triệu đồng, thấp nhất là 50.000 đồng/người.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa xảy ra tình trạng nợ lương. Các doanh nghiệp không chỉ thưởng Tết mà còn hỗ trợ người lao động nhiều phần quà, vé xe về quê...

Năm 2021, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại tỉnh Bình Dương là 497 triệu đồng, cao hơn 147 triệu đồng so với mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2020. Mức thưởng Tết bình quân của tỉnh Bình Dương cũng đạt 7,66 triệu đồng, cao hơn 0,88 triệu đồng so với năm 2020; mức thưởng Tết thấp nhất là 4,42 triệu đồng, cao hơn 0,24 triệu đồng so với năm 2020.

Xuân Hinh