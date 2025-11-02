Bí quyết kiếm nửa triệu đồng mỗi ngày nhờ thứ quà quê

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Huyền (55 tuổi, ở thôn Hòa Chiều, xã An Nông, Thanh Hóa) cùng 3 lao động địa phương thường tất bật từ 4h đến 22h để kịp quạt và đóng gói gần 1.000 chiếc bánh đa, mang lại thu nhập nửa triệu đồng mỗi ngày.

"Công việc tráng, quạt bánh đa vất vả, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chịu khó. Mỗi ngày, tôi xuất bán ra thị trường khoảng 500 chiếc bánh. Sau khi trừ hết chi phí sản xuất, vợ chồng tôi có lãi khoảng 500.000 đồng", bà Huyền chia sẻ.

Bà Huyền có nguồn thu nhập nửa triệu đồng/ngày nhờ làm bánh đa (Ảnh: Hạnh Linh).

Để vững nghề như ngày hôm nay, bà Huyền đã trải qua một hành trình dài thử nghiệm và không ngừng học hỏi. Trước đây, gia đình bà sống chủ yếu bằng nghề nông, chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập không đủ trang trải cho 4 miệng ăn.

Cuối năm 1999, bà Huyền quyết định vay vốn mở cửa hàng tạp hóa tại nhà. Ban đầu, bà lấy bánh đa từ các làng nghề nổi tiếng trong vùng về bán. Tuy nhiên, bánh đa rất dễ vỡ, khiến bà nhiều lần lỗ vốn.

"Lời lãi chiếc bánh đa thời điểm đó chỉ từ 200 đến 500 đồng mà bánh lại rất dễ vỡ. Nhiều lần tôi lỗ vốn vì hàng hỏng, phải chấp nhận mang đi chia cho người thân, hàng xóm ăn cho đỡ tiếc", bà Huyền nhớ lại.

Từ những lần ôm lỗ đó, bà Huyền nảy ra ý định tự học làm bánh đa để chủ động nguồn hàng và giảm chi phí. Bà vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm từ những người thợ lành nghề.

"Những mẻ bánh đầu tiên tôi làm ra không đạt, lúc thì bánh dày quá, lúc lại cháy khét hoặc nứt vỡ. Có lúc chán nản muốn bỏ cuộc, nhưng rồi nghĩ đến đồng tiền vay mượn, tôi lại cố gắng làm lại", bà kể.

Mỗi ngày, gia đình bà Huyền làm ra khoảng 1.000 chiếc bánh đa (Ảnh: Hạnh Linh).

Nhờ kiên trì mày mò, bà Huyền đã đúc kết được bí quyết riêng. Bà cho biết khâu chọn gạo là quan trọng nhất để bánh giòn thơm và có hương vị đặc trưng.

Bà chọn gạo Q5 hoặc gạo siêu đa hệ, trộn thêm gạo lật rang theo tỷ lệ 70% gạo trắng và 30% gạo lật rang. Đây chính là công thức riêng giúp bánh đa của bà có vị ngậy, thơm bùi và khác biệt.

Bên cạnh đó, bà Huyền đặc biệt chú trọng khâu xử lý bột tráng bánh. Bột phải được xay thật nhuyễn, mịn và luôn ở dạng bột nước để đảm bảo độ tươi ngon.

Bà thường xay đến đâu, tráng đến đó để giữ được hương vị tự nhiên. Sau khi tráng, bà chọn vừng vàng thay vì vừng đen để tạo màu sắc bắt mắt và giữ được vị thơm, béo đặc trưng.

"Nghề này tưởng đơn giản nhưng rất vất vả, đặc biệt là khâu phơi và quạt bánh. Bánh muốn ngon phải được nắng đều, sau đó quạt trên than hoa thật kỹ mới giòn, bảo quản được lâu. Hôm nào trời âm u, bánh không khô, coi như công sức cả ngày bỏ đi", bà Huyền kể.

Mỗi ngày, vợ chồng bà Huyền làm hết một tạ gạo, cho ra thành phẩm gần 1.000 chiếc bánh đa. Để kịp giao hàng, bà thuê thêm 3 lao động quạt và đóng túi sản phẩm, mỗi người được trả công 1.000 đồng/chiếc bánh.

Nhờ có bí quyết làm bánh riêng, bánh đa của gia đình bà Huyền được nhiều khách ưa thích (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Vũ Tiến Hòa, Chuyên viên Phòng Kinh tế xã An Nông, cho biết bánh đa của gia đình bà Huyền được nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn nhờ bí quyết làm bánh riêng.

Hơn 25 năm gắn bó với nghề, gia đình bà không chỉ có nguồn thu nhập ổn định mà còn tạo được việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương, với mức thu nhập 200.000 đồng/ngày.

"Bánh đa của gia đình bà Huyền được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao (chương trình mỗi địa phương một sản phẩm thế mạnh) năm 2024. Chính quyền xã luôn khuyến khích, tạo điều kiện để gia đình mở rộng quy mô sản xuất, qua đó góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và xây dựng nông thôn mới tại địa phương", ông Hòa nhấn mạnh.