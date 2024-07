Bảng lương mới của công an "ngoài biên chế", tăng 3,5 triệu đồng

Theo Khoản 6 Điều 2 Luật Công an nhân dân, công nhân công an là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, được tuyển dụng vào làm việc trong Công an nhân dân mà không thuộc diện được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ.

Chế độ tiền lương đối với công nhân công an được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.

Theo đó, bảng lương đối với công nhân công an quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Trong bảng lương, công nhân công an được xếp thành 3 ngạch: A, B và C. Công nhân ngạch A được xếp thành 2 nhóm (nhóm 1 và nhóm 2).

Công nhân ngạch A nhóm 1: Sắp xếp, bố trí theo vị trí công việc yêu cầu trình độ Đại học và trình độ kỹ năng nghề tương ứng.

Công nhân ngạch A nhóm 2: Sắp xếp, bố trí theo vị trí công việc yêu cầu trình độ Cao đẳng và trình độ kỹ năng nghề tương ứng.

Công nhân ngạch B: Sắp xếp, bố trí theo vị trí công việc yêu cầu trình độ trung cấp và trình độ kỹ năng nghề tương ứng.

Công nhân ngạch C: Sắp xếp, bố trí theo vị trí công việc yêu cầu chứng chỉ sơ cấp và trình độ kỹ năng nghề tương ứng.

Mức lương được tính bằng cách lấy hệ số lương nhân với mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở mới được áp dụng là 2.340.000 đồng/tháng, dẫn đến bảng lương của công nhân công an tăng theo.