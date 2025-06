An táng hài cốt phi công anh hùng Ngô Đức Mai

Sáng 4/6, chính quyền xã Thông Tân (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), gia đình và nhân dân đã tổ chức lễ tiếp nhận, an táng hài cốt Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sỹ Ngô Đức Mai.

Dự lễ tiếp nhận, an táng có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Quân chủng Phòng không - Không quân, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An...

Lễ đón nhận và an táng hài cốt Anh hùng liệt sỹ Ngô Đức Mai (Ảnh: Chung Nguyễn).

Liệt sỹ Ngô Đức Mai sinh ngày 6/11/1938, tại thôn Đông Mỹ, xã Hưng Tân (nay là xã Thông Tân), huyện Hưng Nguyên. Năm 1955, vừa tròn 18 tuổi, chàng trai Ngô Đức Mai lên đường nhập ngũ.

Từ năm 1965 đến năm 1967, Ngô Đức Mai là phi công tiêm kích MIG-17 và là Trung đội trưởng bay thuộc Đại đội 2, Trung đoàn Không quân 923 (Đoàn Không quân Yên Thế), Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Trong quá trình tham gia chiến đấu, phi công Ngô Đức Mai đã dũng cảm, mưu trí, linh hoạt xuất kích 63 lần, đánh địch có hiệu suất cao, trực tiếp bắn rơi 3 máy bay Mỹ (2 chiếc F-4 và 1 A-4), trong đó có chiếc máy bay của Đại tá Mỹ Norman Gaddis (Phó Tư lệnh Không đoàn tiêm kích chiến thuật số 12, kinh nghiệm 4.300 giờ bay). Phi Công Ngô Đức Mai cũng tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội bắn rơi nhiều máy bay khác.

Hài cốt liệt sỹ Ngô Đức Mai được đưa về quê hương an táng sau 58 năm kể từ ngày anh hy sinh (Ảnh: Chung Nguyễn).

Với nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, phi công Ngô Đức Mai vinh dự được gặp Bác Hồ và được tặng huy hiệu của Người; được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng Ba.

Ngày 3/6/1967, Thượng úy, phi công Ngô Đức Mai anh dũng hy sinh trong trận không chiến với đội hình F-105 và F-4 của Mỹ trên vùng trời Hà Bắc. Phi công Ngô Đức Mai được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Vũ Xá (nay là xã Cẩm Lý), huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 30/8/1995, liệt sỹ Ngô Đức Mai vinh dự được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân... Tên ông cũng được đặt cho một đường phố tại thành phố Vinh từ năm 2010.

Theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt Anh hùng liệt sỹ Ngô Đức Mai được đưa về an táng tại Khu lăng mộ liệt sỹ Ngô Đức Mai tại quê nhà.