60 tấn cá đặc sản lăn ra chết, người nuôi thiệt hại 12 tỷ đồng

Ngày 8/4, ông Võ Trí Thời, Phó Phòng Kinh tế đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết khoảng 10 ngày qua cá bớp nuôi trong các lồng bè ven bờ biển chết hàng loạt. Phần lớn số cá bị chết đã đạt trọng lượng 4-5kg, sắp được xuất bán. Đến thời điểm này có 60 tấn cá bị chết gây thiệt hại khoảng 12 tỷ đồng.

Cá bớp có trọng lượng 4-5kg chết hàng loạt khiến người dân Lý Sơn thiệt hại nặng (Ảnh: Đình Nhựt).

Về nguyên nhân, theo ông Thời có thể do thời gian qua tại đặc khu Lý Sơn có gió tạo sóng lớn đập liên tục vào lồng bè khiến cá bị “sốc”. Do đó, cá bỏ ăn, bụng nổi nhiều vết đỏ sau đó chết hàng loạt. Người dân Lý Sơn đang tranh thủ bắt cá bán cho thương lái để hạn chế thiệt hại.

“Sóng rất mạnh liên tục đập vào lồng bè. Sóng mạnh đến mức nhiều lồng bè có nguy cơ bị hư hại. Do bị sóng mạnh tác động liên tục nên cá đuối sức rồi chết”, ông Thời nhận định.

Theo ông Thời, tại đặc khu Lý Sơn có 57 hộ dân nuôi cá bớp trong lồng bè. Tổng sản lượng cá hàng năm khoảng 100 tấn. Thời gian qua, nghề nuôi cá bớp đã mang lại thu nhập cao cho người dân. Riêng năm nay, khi đến gần thời điểm xuất bán, thời tiết thay đổi làm cá chết hàng loạt khiến người dân thiệt hại nặng.

Các cơ quan chuyên môn đang hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc số cá còn lại nhằm hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.