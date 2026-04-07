Nhặt mo cau bán kiếm hàng trăm nghìn đồng

Sau một tuần, bà Trần Thị Bốn (72 tuổi, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) thu gom được 150 mo cau. Sáng sớm, bà đưa mo cau đến điểm thu mua của thương lái.

Mo cau của bà Bốn được thương lái phân loại theo kích cỡ, màu sắc… Loại to nhất, không bị mốc sẽ được mua với giá 1.000 đồng/cái. Loại nhỏ, chất lượng kém hơn được mua với giá 500-700 đồng/cái.

Người dân tỉnh Quảng Ngãi đưa mo cau đến điểm thu mua của thương lái (Ảnh: Hà Xuyên).

“Mùa này cây cau đang phát triển mạnh nên mo rất to. Thời tiết lại nắng nên mo cau mau khô, màu sắc đẹp, không bị mốc”, bà Bốn cho biết.

Sau một hồi phân loại, thương lái quyết định mua mo cau của bà Bốn với số tiền 130.000 đồng. Nguồn thu từ việc bán mo cau giúp bà Bốn có thêm tiền đi chợ hàng ngày.

“Tôi già rồi không làm việc gì ra tiền nên hàng ngày nhặt mo cau đi bán. Việc này nhẹ nhàng, rảnh lúc nào làm lúc đó. Ở đây hầu như nhà nào cũng trồng cau nên tôi đến xin nhặt mang đi bán”, bà Bốn nói thêm.

Thời điểm này mo cau to, màu sắc đẹp nên phần lớn được thu mua với giá 1.000 đồng mỗi cái (Ảnh: Hà Xuyên).

Tại các xã Nghĩa Hành, Đình Cương, Thiện Tín, Phước Giang… có hàng trăm người chuyên đi nhặt mo cau để bán. Không chỉ nhặt trong vườn của mình, họ còn xin vào vườn của những người trong thôn để thu gom mo cau.

Bà Nguyễn Thị Lệ (xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết thời điểm này tàu cau rụng rất nhiều, chất lượng lại tốt. Tàu cau sẽ được cắt bỏ phần lá, chỉ lấy phần mo rồi phơi khô. Khi phơi nếu mo bị co ngót, biến dạng phải dùng vật nặng đè lên để làm phẳng.

“Một tuần tôi có thể nhặt được hơn 200 mo cau. Phơi tầm 3-4 ngày là mo cau sẽ khô rồi đợi thương lái đến mua. Với người dân nông thôn chúng tôi việc kiếm thêm được vài trăm nghìn đồng mỗi tuần là mừng rồi”, bà Lệ cho biết.

Mo cau được thương lái phân loại và mua với giá từ 500 đồng đến 1.000 đồng mỗi cái (Ảnh: Hà Xuyên).

Anh Nguyễn Văn Tuyến, chủ cơ sở sản xuất chén đĩa từ mo cau cho biết mo cau được mua để sản xuất các loại chén đĩa thân thiện với môi trường. Mỗi tháng cơ sở của anh có nhu cầu mua 100.000-150.000 mo cau.

Mỗi tuần, anh Tuyến sẽ lập điểm mua mo cau tại một xã. Sản phẩm sẽ được phân thành từng loại để định giá. Từ tháng 3 đến tháng 6, mo cau to, đẹp nên hầu hết được mua với giá cao. Các tháng cuối năm mo cau sẽ nhỏ, dễ bị mốc nên giá sẽ giảm.

“Trước kia mo cau thường bỏ đi, nay được chúng tôi thu mua để làm chén đĩa. Việc nhặt mo cau bán đã giúp nhiều người dân có thêm thu nhập để chi tiêu trong gia đình”, anh Tuyến chia sẻ.