Nhân viên trại hòm trúng độc đắc 10 tỷ đồng, xin nghỉ phép để… bình tâm

Mạng xã hội những ngày gần đây lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nam nhân viên làm việc tại trại hòm bất ngờ trúng 5 tờ vé số giải đặc biệt.

Trong clip, người đàn ông mặc nguyên đồng phục lao động, tay cầm xấp vé số, run rẩy vì xúc động khi biết mình trở thành chủ nhân của giải thưởng trị giá hàng tỷ đồng. Xung quanh, các đồng nghiệp của người này cũng xôn xao vì bất ngờ, tíu tít chúc mừng chủ nhân của 5 tờ vé số độc đắc.

Nam tài xế làm việc tại trại hòm ở Tây Ninh trúng vé số độc đắc (Ảnh cắt từ clip).

Theo chia sẻ của chủ trại hòm Sáu Lợi tại tỉnh Tây Ninh, nhân vật trong đoạn clip là anh V., tài xế của cơ sở. Anh may mắn trúng 5 tờ vé số độc đắc của Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 10 tỷ đồng.

Chủ trại hòm cho biết sáng 5/5, như thường lệ, anh V. đi uống cà phê trước giờ làm và mua vài tờ vé số từ người bán dạo. Đến chiều cùng ngày, khi dò kết quả xổ số, anh vỡ òa phát hiện dãy số 742546 trên 5 tờ vé số mua buổi sáng trùng khớp với giải đặc biệt.

Ngay trong tối 5/5, chủ trại hòm đã hỗ trợ anh V. liên hệ với đại lý vé số Lan Hùng Tú tại phường Thanh Điền, Tây Ninh để hoàn tất thủ tục nhận thưởng bằng hình thức chuyển khoản. Đồng thời, chủ trại hòm cũng kết nối với ngân hàng địa phương để giúp nam tài xế gửi giữ, đảm bảo an toàn cho khoản tiền trúng thưởng lớn.

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ thuế, số tiền anh V. thực nhận được là khoảng 9 tỷ đồng.

“Do quá bất ngờ và hạnh phúc, đêm đó V. gần như không ngủ được. Sáng hôm sau, thấy tinh thần cậu vẫn còn xáo trộn nên tôi chủ động cho V. nghỉ một ngày cho bình tĩnh lại, cũng để cậu có thời gian suy nghĩ về việc sử dụng số tiền này sao cho đúng mục đích. Đây là lần đầu tiên em cầm số tiền lớn như vậy, không khỏi choáng ngợp”, chủ trại hòm chia sẻ.

Theo người này, anh V. có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống còn nhiều vất vả, phải nuôi vợ, con và mẹ già. Với đồng nghiệp tại trại hòm, anh được nhận xét là người hiền lành, chăm chỉ, luôn quan tâm đến gia đình nên được mọi người yêu quý.

Vì vậy, khi biết tin anh trúng số, đồng nghiệp đều vui mừng, hỉ hả.

Sau một ngày nghỉ ngơi, anh V. đã quay trở lại công việc lái xe như thường lệ. Dù bất ngờ trở thành “tỷ phú”, anh cho biết chưa có ý định nghỉ việc mà vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với công việc lâu nay.

Những ngày sau đó, câu chuyện trúng số của anh V. vẫn trở thành chủ đề được đồng nghiệp nhắc đến. Tuy nhiên, chủ trại hòm luôn nhắc mọi người giữ sự tập trung bởi đặc thù công việc đòi hỏi tính nghiêm túc, cẩn trọng và trang nghiêm.

Liên quan đến sự việc, đại lý vé số Lan Hùng Tú cũng xác nhận anh V. chính là vị khách may mắn sở hữu 5 tờ vé số trúng độc đắc với tổng giá trị 10 tỷ đồng. Sau khi phát hiện trúng thưởng, anh nhanh chóng liên hệ đại lý để hoàn tất thủ tục nhận giải và lựa chọn hình thức chuyển khoản, nhận tiền ngay trong tối 5/5.

“Trong cùng ngày, ngoài anh V., nhiều người dân khác cũng may mắn trúng thưởng ở các hạng giải khác nhau và đều đến đại lý để làm thủ tục nhận thưởng”, đại diện đại lý vé số nói.