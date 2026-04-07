Xăng dầu tăng đúng cao điểm mùa khô, nông dân Tây Nguyên chật vật xoay

Nông dân khu vực phía Tây Gia Lai đang tất bật vào mùa tưới cà phê, hồ tiêu để “giải nhiệt” cho cây trồng trong cao điểm mùa hạn. Tuy nhiên, giá dầu liên tục biến động khiến bà con rơi vào cảnh "áp lực kép".

Người dân vừa phải gánh chi phí nhiên liệu tăng cao và chịu áp lực phải kịp thời tưới nước để cứu cây trồng trong mùa hạn. Trước tình hình đó, nhiều hộ đã linh hoạt xoay trục, chuyển qua sử dụng điện và năng lượng mặt trời để tưới tiêu, thay thế dần nguyên liệu dầu diesel.

Ông Nam lắp đặt hơn 30 tấm pin năng lượng mặt trời để phục vụ tưới tiêu cho 5ha cà phê của gia đình và các hộ dân liền kề (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông Hà Giang Nam (trú làng Dnâu, xã Bờ Ngoong, Gia Lai) có hàng chục năm gắn bó với cây cà phê. Hiện gia đình ông sở hữu hơn 2ha cà phê xen canh 400 cây sầu riêng.

Trong 6 tháng mùa khô, ông chi gần 40 triệu đồng cho chi phí mua dầu diesel và công tưới cho diện tích cà phê trên. Với việc giá nhiên liệu biến động như hiện nay, khoản chi này có thể tăng gấp đôi.

Do đó, ông Nam đầu tư lắp đặt 20 tấm pin năng lượng mặt trời để thay thế dầu diesel, phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt trong gia đình. Khi thấy giá dầu tăng mạnh, ông tiếp tục lắp thêm 12 tấm pin, nâng tổng số lên 32 tấm. Với công suất này, ông Nam vừa tưới cho 2ha của gia đình và thêm 3ha cà phê cho hộ liền kề.

Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái của gia đình ông Nam (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo ông Nam, tổng chi phí đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời là gần 60 triệu đồng. Dù chi phí ban đầu khá lớn nhưng về lâu dài giúp tiết kiệm nhiều lần so với sử dụng dầu diesel.

“Bờ Ngoong có địa hình bằng phẳng, nền nhiệt cao nên rất phù hợp phát triển điện mặt trời, nhất là trong sản xuất nông nghiệp khi giá xăng dầu biến động. Tôi mong địa phương có chính sách hỗ trợ để nông dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng này”, ông Nam chia sẻ.

Anh Phạm Phú Tám (làng Dnâu, xã Bờ Ngoong) vừa làm bảo vệ tại một trường tiểu học và chăm sóc hơn 4ha cà phê, 1ha dứa. Trước biến động của giá xăng dầu, việc mua nhiên liệu số lượng lớn để vận hành máy bơm gặp nhiều khó khăn nên anh đã đầu tư gần 65 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới bằng điện.

Theo anh Tám, trước đây với diện tích lớn, mỗi tháng gia đình phải chi hơn 60 triệu đồng cho việc tưới nước và thuê nhân công. Từ khi chuyển sang hệ thống tưới tự động dạng phun mưa sử dụng điện, chi phí giảm gần một nửa, công việc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Anh Nam lắp hệ thống tưới tự động bằng điện nhằm giảm chi phí (Ảnh: Phạm Hoàng).

“Mỗi sáng, tôi chỉ cần bật hệ thống tưới tự động bằng điện rồi đi làm. Thời gian tới, tôi dự định lắp thêm khoảng 15 tấm pin năng lượng mặt trời để giảm chi phí tiền điện”, anh Tám cho biết.

Ông Nguyễn Đức Sáng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bờ Ngoong, cho biết trên địa bàn đã có hơn 50% diện tích cà phê, hoa màu được người dân linh hoạt chuyển sang sử dụng điện và năng lượng mặt trời, thay thế cho việc bơm nước bằng máy nổ chạy dầu diesel.

Theo ông Sáng, các hộ có diện tích vài hecta chỉ cần đầu tư khoảng 20 triệu đồng, lắp đặt 6-8 tấm pin mặt trời cơ bản đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu. Những hộ có quy mô sản xuất lớn hơn cũng mạnh dạn đầu tư hàng chục tấm pin năng lượng mặt trời để phục vụ tưới tiêu cho gia đình và hỗ trợ người dân xung quanh.

“Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, việc nông dân chủ động thay đổi phương thức canh tác là phù hợp, giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư, giảm áp lực phụ thuộc vào xăng dầu trong sản xuất hàng ngày”, ông Sáng nhận định.