Lao động Mỹ thu nhập 4.000 USD/tháng sống dư dả tại Việt Nam

Markeiz Ryan đã sống tại Việt Nam 6 năm (Ảnh: CNBC).

Chia sẻ với hãng tin CNBC (Mỹ), Ryan cho biết anh đang có mức thu nhập khoảng 4.000 USD/tháng (105 triệu đồng) và đang tận hưởng cuộc sống rất chất lượng tại Việt Nam. Các giấy tờ mà Ryan cung cấp cho CNBC giúp chứng thực mức thu nhập của anh.

Tại Mỹ, mức thu nhập 4.000 USD/tháng là rất khiêm tốn, Ryan sẽ phải sống rất chật vật. Nhưng khi sang Việt Nam lưu trú, anh có cảm nhận hoàn toàn khác về chất lượng cuộc sống cá nhân.

Hiện mỗi tháng Ryan nhận được 1.500 USD tiền trợ cấp thương tật dành cho cựu quân nhân, 1.000 USD tiền hỗ trợ cựu quân nhân trong quá trình học tập do anh đang theo học chương trình thạc sĩ từ xa. Ngoài ra, mỗi tháng anh kiếm được 900-1.300 USD từ việc dạy tiếng Anh, 200-600 USD từ công việc thời vụ và 300 USD từ hoạt động mua bán chứng khoán trong ngày.

Ryan hiện sống ở TP.HCM, anh thuê một căn chung cư có 2 phòng ngủ, một phòng tắm với giá 850 USD/tháng. Mỗi tháng, anh chi khoảng 130 USD cho các dịch vụ điện, nước, dọn dẹp nhà cửa... và 100–400 USD cho ăn uống, tùy theo việc tự nấu hay ăn ngoài.

Markeiz Ryan thích cuộc sống tại Việt Nam và không có ý định rời đi (Ảnh: CNBC).

"Trong những năm tháng làm quân nhân, tôi từng đến nhiều quốc gia, nhưng Việt Nam là nơi an toàn nhất mà tôi từng sống. Tôi có thể bước ra phố mà không cảm thấy bất an, cuộc sống nơi đây rất bình yên.

Mọi người nơi đây đều tập trung vào công việc và cuộc sống của mình. Họ không thích tranh luận chính trị hay bất đồng vì những chuyện như thế. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi đã cảm thấy dễ chịu và bình yên hơn rất nhiều", Ryan chia sẻ.

Ryan chỉ có một lưu ý đối với những người muốn chuyển tới sống ở Việt Nam giống như anh, đó là sự ồn ào trong cuộc sống thường ngày.

"Người Việt Nam bấm còi xe khá nhiều, cộng thêm tiếng xe cộ, tiếng rao hàng, tiếng hát karaoke... khiến cuộc sống thường ngày có thể ồn ã trong một số khung giờ. Nếu bạn là người nhạy cảm với tiếng ồn, bạn sẽ cảm thấy khó thích nghi", Ryan cho hay.

Bên trong căn hộ nơi Markeiz Ryan đang sống tại TP.HCM (Ảnh: CNBC).

Kể từ khi chuyển tới sống ở Việt Nam, Ryan đã nỗ lực học tiếng Việt, dù không nói sõi nhưng anh vẫn cảm thấy cuộc sống hàng ngày trở nên thuận lợi hơn. Tính đến nay, anh đã sống tại Việt Nam được 6 năm và không có ý định rời đi.

Ryan cho biết: "Sống ở Mỹ, dù tôi nỗ lực chăm chỉ thế nào, tôi vẫn là một người nghèo, sống rất chật vật. Nhưng ở Việt Nam, tôi không còn phải chịu áp lực tiền bạc.

Tôi có thể tập trung sống vui vẻ, phát triển bản thân theo cách mình mong muốn. Sống ở Mỹ, tôi cảm thấy bản thân luôn phải ở trong trạng thái sinh tồn. Còn ở Việt Nam, tôi thấy mọi thứ nhân văn và nhẹ nhõm hơn nhiều".