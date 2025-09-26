Gần 40% lao động nữ làm việc tự do có thu nhập cao hơn chồng

Ngày 26/9 tại Hà Nội, Viện Xã hội học và Tâm lý học (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) phối hợp với Quỹ FNF tổ chức hội thảo khoa học "Tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong nền kinh tế GIG", với sự tham dự của các nhà khoa học, đại diện tổ chức quốc tế và nhiều chuyên gia trong lĩnh vực lao động và giới.

Toàn cảnh hội thảo (Ảnh: BTC).

Nền kinh tế gig, thường được gọi là kinh tế việc làm tự do, gắn liền với khu vực phi chính thức, là hình thức kinh tế dựa trên các công việc ngắn hạn, linh hoạt, thường thông qua nền tảng số thay vì hợp đồng dài hạn. Người lao động có thể làm buôn bán nhỏ, giao hàng, lái xe công nghệ, giúp việc gia đình…

Điểm mạnh của mô hình này là sự linh hoạt về thời gian, không gian; song cũng tiềm ẩn rủi ro do thiếu ổn định, ít được hưởng bảo hiểm và phúc lợi xã hội.

Với phụ nữ, kinh tế gig mở ra cơ hội tham gia thị trường lao động mà vẫn cân bằng việc chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, họ cũng đối mặt nhiều thách thức hơn nam giới bởi rào cản kỹ năng số, định kiến giới và gánh nặng kép giữa công việc kiếm sống và công việc nội trợ.

Phụ nữ ngày càng khẳng định tiếng nói trong gia đình

Trong báo cáo về "Quyền năng kinh tế của phụ nữ buôn bán nhỏ và giúp việc gia đình trong lĩnh vực việc làm", TS Nguyễn Thị Phương Hoa (Viện Xã hội học và Tâm lý học) cho biết: gần 39,8% phụ nữ có thu nhập cao hơn chồng, 27,8% ngang bằng.

Như vậy, gần 70% phụ nữ trong nhóm khảo sát đang ngang bằng hoặc vượt trội so với nam giới trong gia đình về mặt thu nhập. Đáng chú ý, có tới 81,5% phụ nữ tự quyết định phần nhiều hoặc toàn bộ thu nhập của mình.

"Thu nhập ổn định và quyền quyết định giúp phụ nữ gia tăng vị thế trong gia đình, góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong đời sống thường nhật", TS Hoa nhấn mạnh.

Gần 70% phụ nữ được khảo sát có thu nhập bằng hoặc vượt trội so với chồng (Ảnh minh họa: BHXH TPHCM).

Theo khảo sát 324 phụ nữ tại Hà Nội do nhóm nghiên cứu thực hiện, phụ nữ buôn bán nhỏ, bán hàng rong và giúp việc gia đình làm việc trung bình gần 10 giờ/ngày, nhiều trường hợp bắt đầu từ 2 giờ sáng và kết thúc lúc 22 giờ đêm.

Báo cáo của PGS.TS Đặng Thị Hoa (Viện Xã hội học và Tâm lý học) cho thấy, mặc dù công việc nặng nhọc, thiếu an sinh xã hội, nhưng thu nhập của nhóm phụ nữ này không hề nhỏ.

Giúp việc gia đình có thể đạt 5-7 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn; buôn bán nhỏ và hàng rong dao động 4-8 triệu đồng/tháng, nhiều trường hợp vượt mức lương công nhân.

Giải quyết vấn đề "gánh nặng kép" cho phụ nữ

TS Bùi Thị Hương Trầm (Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới) trình bày nghiên cứu cho thấy phụ nữ không chỉ đóng góp kinh tế đáng kể mà còn được chồng ghi nhận, có quyền quyết định chi tiêu trong gia đình. Tuy nhiên, họ vẫn phải gánh "gánh nặng kép": vừa lao động có lương, vừa đảm đương phần lớn công việc chăm sóc không được trả công.

Ở góc nhìn cộng đồng, TS Hoàng Vũ Linh Chi (Đại học Quốc gia Hà Nội) chỉ ra rằng phụ nữ phi chính thức góp phần quan trọng vào sinh kế đô thị, nhưng thường làm việc trong điều kiện thiếu an toàn, dễ bị bóc lột và chịu định kiến giới.

Các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng để củng cố quyền năng kinh tế cho phụ nữ lao động phi chính thức, cần phải có những chính sách như hỗ trợ tiếp cận vốn, đào tạo kỹ năng số; mở rộng mạng lưới việc làm và các hội/nhóm nghề; bảo vệ lao động phi chính thức thông qua an sinh xã hội; giảm rào cản văn hóa, định kiến giới trong gia đình và xã hội...

PGS.TS Đặng Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học, nhấn mạnh: "Phụ nữ trong khu vực phi chính thức đang đóng góp quan trọng cho kinh tế hộ gia đình và xã hội đô thị. Việc nâng cao quyền năng kinh tế của họ không chỉ là vấn đề bình đẳng giới mà còn là động lực phát triển bền vững".