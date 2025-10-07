300.000 robot để đối phó khủng hoảng nhân lực ở Trung Quốc

Robot đang được kiểm tra năng lực vận hành tại nhà máy AgiBot ở Thượng Hải (Trung Quốc) hồi tháng 3 năm nay (Ảnh: SCMP).

Trong năm 2024, các nhà máy tại Trung Quốc đã đưa vào sử dụng khoảng 295.000 robot công nghiệp. Điều này giúp các nhà quản lý tại Trung Quốc bớt đi phần nào nỗi lo về việc thiếu hụt nhân lực sản xuất giữa bối cảnh dân số nước này sụt giảm năm thứ 3 liên tiếp.

Theo các chuyên gia phân tích, dù Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số và thiếu hụt nhân lực, nhưng làn sóng tự động hóa và ứng dụng robot trong sản xuất công nghiệp đang trở thành giải pháp hiệu quả, giúp duy trì năng suất và ổn định chuỗi cung ứng.

Thậm chí, đội quân robot này còn giúp Trung Quốc gia tăng lợi thế cạnh tranh trong hoạt động sản xuất công nghiệp. Các thế mạnh mà robot tạo ra được dự báo sẽ còn gia tăng mạnh mẽ trong tương lai, khi công nghệ chế tạo robot ngày càng hiện đại, năng suất và chính xác.

Từ năm 2022, dân số Trung Quốc đã bắt đầu suy giảm. Trong năm 2024, dân số nước này sụt giảm 1,39 triệu người.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp sản xuất của Trung Quốc ghi nhận con số kỷ lục với số lượng robot công nghiệp lớn. Theo thống kê do Hiệp hội Robotics Quốc tế đưa ra trong Báo cáo Robotics Thế giới, với hơn 2 triệu robot đang vận hành trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, Trung Quốc đang đứng đầu thế giới về số lượng robot đang vận hành trong lĩnh vực sản xuất.

Như vậy, trong tổng số 542.000 robot đưa vào vận hành trên toàn thế giới trong năm 2024, có tới hơn một nửa được sử dụng trong các nhà máy tại Trung Quốc.

Những cỗ máy robot này giúp hàn khung xe hơi, lắp ráp thiết bị điện tử, vận chuyển hàng hóa nặng với độ chính xác cao... Robot đang góp phần giải quyết hiệu quả sự thiếu hụt lao động do những biến động nhân khẩu học gây ra tại Trung Quốc.

Giáo sư Gao Xudong, giảng viên Trường Quản lý Kinh tế thuộc Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) nhận định: "Đây là một xu hướng tất yếu. Những nhiệm vụ đơn giản, lặp đi lặp lại sẽ dần chuyển giao cho robot thực hiện, trong khi con người tập trung vào những công việc đòi hỏi tư duy sáng tạo và khả năng ra quyết định.

Dù dân số Trung Quốc đang sụt giảm, nhưng việc cải thiện chất lượng lao động và sử dụng robot rộng rãi trong sản xuất sẽ giúp ngành công nghiệp sản xuất của Trung Quốc duy trì lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu rủi do thiếu hụt lao động".