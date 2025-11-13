3 ngành nghề tuyển dụng nhiều nhất tại TPHCM

Tháng 10, ngành da giầy, may mặc có nhu cầu tuyển dụng đứng thứ 2 trong danh sách 27 ngành nghề tại TPHCM (Ảnh minh họa: PN).

Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM vừa có báo cáo hoạt động 10 tháng đầu năm 2025. Theo đó, số lượng vị trí việc làm mà các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng thông qua trung tâm trong tháng 10 đạt 18.490 vị trí, tăng hơn 2.400 vị trí so với tháng 9.

Trung tâm cũng đã thống kê nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp theo tiêu chí 27 ngành nghề và nhận thấy cơ cấu tuyển dụng có sự thay đổi so với tháng trước.

Trong tháng 10, 3 ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất là: Lao động phổ thông (tuyển 10.319 người, chiếm 55,81% tổng nhu cầu tuyển dụng); da giầy, may mặc (tuyển 2.042 người, chiếm 11,04% tổng nhu cầu tuyển dụng); thực phẩm, đồ uống (tuyển 1.726 người, chiếm 9,33% tổng nhu cầu tuyển dụng).

3 vị trí dẫn đầu này có sự thay đổi so với tháng 9. Trong tháng 9, thứ tự 3 ngành nghề dẫn đầu là: Lao động phổ thông (tuyển 6.827 người, chiếm 42,49% tổng nhu cầu tuyển dụng); Kỹ thuật, cơ khí (tuyển 3.096 người, chiếm 19,27% tổng nhu cầu tuyển dụng); thực phẩm, đồ uống (tuyển 2.052 người, chiếm 12,77% tổng nhu cầu tuyển dụng).

Tuy cơ cấu ngành nghề có sự thay đổi nhưng 3 ngành nghề dẫn đầu luôn chiếm tỷ lệ khoảng 75% tổng nhu cầu tuyển dụng của 27 ngành nghề mà Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM thống kê (tháng 10 là 76,18%; tháng 9 là 74,53%).

Theo Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM, từ ngày 1/1 đến 25/10, trung tâm đã tiếp nhận 179.670 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 15,11% so với cùng kỳ năm trước (năm 2024 là 211.649 hồ sơ); trong đó, trung tâm đã trình cấp trên ký ban hành 167.814 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Cũng trong 10 tháng qua, Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM đã tổ chức 206 phiên giao dịch việc làm nhằm kết nối cung cầu lao động, đồng thời tư vấn việc làm cho 366.158 lượt người.