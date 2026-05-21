Yêu cầu xác thực sinh trắc học trên eTax Mobile để chống gian lận hóa đơn

Cục Thuế (Bộ Tài chính) mới đây thông tin cơ quan này vừa ban hành công văn về việc xác thực sinh trắc học người đại diện theo pháp luật khi đăng ký hoặc thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo Cục Thuế, việc triển khai nhằm bảo đảm an toàn, chính xác trong xác định danh tính người nộp thuế, đồng thời phòng ngừa rủi ro gian lận, giả mạo thông tin trong quá trình đăng ký và thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

Cơ quan này cho biết việc xác thực sinh trắc học được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 70/2025 về hóa đơn, chứng từ. Đồng thời, Cục Thuế đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) xây dựng và hoàn thiện giải pháp kỹ thuật phục vụ xác thực sinh trắc học đối với người đại diện theo pháp luật khi đăng ký hoặc thay đổi thông tin hóa đơn điện tử.

Theo công văn, phạm vi áp dụng gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Ngoài ra, trường hợp thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử liên quan đến người đại diện theo pháp luật, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân cũng thuộc diện phải xác thực sinh trắc học.

Đối tượng thực hiện xác thực sinh trắc học là người đại diện theo pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh nêu trên, trừ trường hợp người nước ngoài chưa đáp ứng quy định về định danh điện tử mức độ 2 theo lộ trình của cơ quan chức năng.

Theo đó, người đại diện theo pháp luật phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, đồng thời đã cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Bên cạnh đó, dữ liệu về người đại diện theo pháp luật tại hệ thống đăng ký thuế phải khớp đúng với thông tin định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây được xem là điều kiện quan trọng để hệ thống thực hiện xác thực danh tính tự động.

Xác thực sinh trắc học (Ảnh: Nam Đoàn).

Về quy trình thực hiện, khi tiếp nhận tờ khai đăng ký hoặc thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu, Cổng thông tin hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử sẽ gửi yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng nhận diện khuôn mặt tới người đại diện theo pháp luật thông qua ứng dụng eTax Mobile.

Người đại diện theo pháp luật sẽ thực hiện xác thực sinh trắc học trên ứng dụng theo hướng dẫn kèm công văn. Sau khi xác thực thành công, hệ thống tiếp tục xử lý thông tin trên tờ khai để gửi thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo quy trình quản lý hóa đơn điện tử hiện hành.

Cục Thuế cho biết đã hoàn thành nâng cấp các hệ thống ứng dụng gồm eTax Mobile và Cổng thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với người đại diện theo pháp luật.

Để bảo đảm triển khai đồng bộ, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn và Chi cục Thuế thương mại điện tử khẩn trương tuyên truyền đến người nộp thuế về quy định mới bằng nhiều hình thức khác nhau.

Ngoài ra, cơ quan thuế địa phương cần phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh và các đơn vị liên quan để hướng dẫn người nộp thuế chuẩn hóa, cập nhật thông tin, bảo đảm dữ liệu định danh cá nhân khớp đúng giữa cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cục Thuế cũng yêu cầu rà soát các trường hợp có thông tin người đại diện theo pháp luật chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác; các trường hợp chưa cài đặt ứng dụng eTax Mobile hoặc chưa liên kết với VNeID để kịp thời hỗ trợ, đôn đốc thực hiện.

Song song đó, các đơn vị thuế phải tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong quá trình thực hiện; kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc phát sinh về Cục Thuế để được hỗ trợ tháo gỡ.