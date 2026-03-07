Hộ kinh doanh doanh thu từ 1 tỷ đồng buộc phải dùng hóa đơn điện tử

Ngày 5/3, Chính phủ ban hành Nghị định 68 về quản lý thuế với hộ, cá nhân kinh doanh và có hiệu lực ngay từ ngày ký.

Nghị định quy định hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã, hoặc hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Trường hợp có nhiều địa điểm, hộ kinh doanh có thể dùng chung một mã số thuế nhưng hóa đơn phải ghi rõ địa chỉ của từng cửa hàng.

Hộ có doanh thu trên 500 triệu đồng và dưới 1 tỷ đồng không bắt buộc nhưng có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử nếu đáp ứng điều kiện, có nhu cầu. Các hộ không đăng ký có thể khai và nộp thuế theo từng lần phát sinh.

Trường hợp đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế khuyến khích và hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì thực hiện khai và nộp thuế trước khi được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Cùng với đó, các hộ kinh doanh phải thông báo tất cả số tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan sản xuất - kinh doanh cho cơ quan thuế bằng phương thức điện tử. Họ cũng phải tự kê khai đầy đủ, chính xác doanh thu phát sinh để xác định số thuế phải nộp, và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung này.

Buôn bán tại chợ Đồng Xuân (Ảnh: Hữu Nghị).

Ngoài quy định về hóa đơn điện tử, Nghị định còn hướng dẫn cách xử lý hàng tồn kho khi hộ kinh doanh chuyển sang diện kê khai thuế từ đầu năm nay. Theo quy định, từ năm nay, hộ và cá nhân kinh doanh chuyển từ nộp thuế khoán sang kê khai, nghĩa là mọi doanh thu, chi phí phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Nghị định quy định, hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên xác định và ghi nhận giá trị hàng tồn kho, máy móc, thiết bị tại thời điểm 31/12/2025. Số này làm căn cứ xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân cho kỳ tính thuế 2026.

Hộ kinh doanh lập bảng kê hàng tồn kho, máy móc, thiết bị theo mẫu, lưu giữ. Họ cần gửi một bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp qua kênh online cùng hồ sơ khai thuế quý I/2026 với trường hợp khai thuế theo quý hoặc chậm nhất 20/4 nếu khai theo tháng.

Tuy nhiên, bảng kê này không phải cơ sở pháp lý để xác nhận hay hợp thức hóa nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Hộ kinh doanh chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của bảng kê, và sẽ bị phạt nếu vi phạm.