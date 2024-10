Xăng giảm gần 400 đồng/lít

Chiều 31/10, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu. Thời gian áp dụng từ 15h cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định giảm 290 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 390 đồng/lít xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 19.400 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.500 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành hôm nay. Cụ thể, dầu diesel tăng 90 đồng/lít lên 18.140 đồng/lít; dầu hỏa tăng 260 đồng/lít, lên mức 18.830 đồng/lít. Dầu mazut tăng 240 đồng/kg, lên 16.460 đồng/kg. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm 3 phiên liên tiếp. Hiện tại, giá nhiên liệu này vẫn ở mức thấp nhất hơn 3 năm qua, tương đương thời điểm tháng 5/2021. Từ đầu năm đến nay, xăng tăng 20 lần, giảm 23 lần. Dầu diesel có 19 lần tăng và 23 lần giảm.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến cuối quý II là 6.061 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với quý liền trước và là quý giảm thứ 5 liên tục. So với cuối năm 2023, số dư quỹ này giảm gần 600 tỷ đồng.

Trong đó, số dư quỹ tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - doanh nghiệp nắm một nửa thị phần bán lẻ xăng dầu trong nước - chiếm hơn một nửa, ở mức gần 3.079 tỷ đồng.

Liên quan đến nghị định quản lý kinh doanh xăng dầu, tại họp báo mới đây, ông Phan Văn Chinh - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - cho biết khi xây dựng dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đã nhận được nhiều kiến nghị của các cơ quan chức năng qua quá trình điều tra, thanh tra và kiểm tra.

Theo đó, Bộ Công Thương nhận được nhiều ý kiến là không cho các thương nhân phân phối xăng dầu mua chéo của nhau vì lo ngại vi phạm pháp luật.

"Tuy nhiên, quy định này được đưa ra sau các cuộc thanh tra, kiểm tra và điều tra của các cơ quan chức năng rồi kiến nghị với Bộ Công Thương và Chính phủ. Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, Bộ đã xây dựng dự thảo nghị định với nội dung như vậy", ông nhấn mạnh.

Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước khẳng định những quy định này được cân nhắc kỹ lưỡng để thúc đẩy sự cạnh tranh và bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp được làm những gì pháp luật không cấm. Tuy nhiên, đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện như xăng dầu, doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện.