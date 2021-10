Vượt thách thức, MSB nhận chuỗi giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế

Dân trí Từ những nỗ lực vượt qua khó khăn của thị trường và dịch bệnh Covid-19, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) được vinh danh tại 5 giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.

Đây là sự ghi nhận cho kết quả tăng trưởng ấn tượng và ưu tiên phát triển bền vững của MSB, đồng thời cũng minh chứng cho vai trò đồng hành hiệu quả để "vươn tầm" cùng khách hàng, nhân viên, cổ đông và đối tác.

Từ giải thưởng trong nước uy tín

Vừa qua, MSB được Vietnam Report vinh danh thuộc Top 10 ngân hàng thương mại cổ phẩn tư nhân uy tín nhất Việt Nam dựa trên tiêu chí về năng lực tài chính; ý kiến đánh giá từ doanh nghiệp, chuyên gia, người tiêu dùng; và mô hình phân tích lượng hóa uy tín trên truyền thông.

Theo đó, về kết quả kinh doanh, tính đến hết tháng 9 năm nay, tổng tài sản của ngân hàng đạt 195,5 ngàn tỷ, tăng 10.65% so với đầu năm, vượt kế hoạch mục tiêu đặt ra năm nay. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 4.102 tỷ đồng, vượt kế hoạch của cả năm (3.200 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, giá trị thương hiệu MSB ngày càng nâng tầm thông qua các hoạt động truyền thông ghi nhận nhiều dấu ấn trên thị trường. Ngân hàng cũng được đánh giá cao qua kết quả khảo sát mức độ nhận biết và sự hài lòng của khách hàng với các sản phẩm/dịch vụ. Riêng trong giai đoạn Covid-19 diễn biến phức tạp, MSB đã đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng điện tử miễn phí, thúc đẩy giao dịch không tiền mặt, không cần đến quầy, đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Ngân hàng cũng cho ra mắt các gói tín dụng ưu đãi, tiến hành giảm lãi, cơ cấu thời gian trả nợ cho các khách hàng chịu tác động của dịch bệnh theo Thông tư 03 và Thông tư 14 của NHNN.

Vươn tầm giải thưởng quốc tế thông qua các sản phẩm, dịch vụ thuận ích

Với sứ mệnh "Vì một cuộc sống thuận ích hơn", MSB liên tục cho ra mắt những sản phẩm, dịch vụ hiện đại, tiện ích và mang lại giá trị cao cho khách hàng. Từ những nỗ lực đó, Tạp chí Kinh tế Thế giới (World Economic Magazine) đã vinh danh MSB là Ngân hàng có sản phẩm bán lẻ sáng tạo nhất thông qua việc đánh giá tính ưu việt của ứng dụng MSB Plus.

Được đánh giá độc lập bởi Hội đồng gồm những chuyên gia hàng đầu về tài chính - ngân hàng, giải thưởng uy tín này là sự ghi nhận cho những nỗ lực của MSB để am hiểu sâu sắc và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Hướng tới việc gia tăng trải nghiệm, MSB Plus cho phép người dùng quản lý dễ dàng và thông minh các giao dịch liên quan tới thẻ tín dụng như mở thẻ hoàn toàn trực tuyến, sao kê thẻ, quản lý chi tiêu, hoàn tiền, đổi quà hay chuyển đổi trả góp… Đồng thời, để mang tới chủ thẻ trải nghiệm mua sắm hứng khởi, MSB Plus cũng cập nhật liên tục các ưu đãi như hoàn tiền tới 20% khi shopping online, giảm giá tới 30% tại hơn 300 cửa hàng trong Thế giới ưu đãi Joy, trả góp linh hoạt phí chuyển đổi 0%,…

Không chỉ hướng tới khách hàng cá nhân, MSB cũng đồng hành cùng doanh nghiệp "vươn tầm", đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từ những giá trị mà MSB mang tới, vừa qua, Ngân hàng được ADB vinh danh là đơn vị "dẫn đầu về tài trợ thương mại cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2021". Giải thưởng là sự ghi nhận thành tích nổi bật của MSB trong Chương trình Tài trợ thương mại quốc tế (TFP - Trade Finance Program) khi trở thành quán quân về số lượng giao dịch tài trợ thương mại và giá trị giải ngân trong thời gian từ 1/7/2020 tới 30/6 năm nay.

Khẳng định vị thế với giải thưởng "Best Bank" và "Best companies to work for"

"Ngân hàng tốt nhất" - "Best Bank" là giải thưởng uy tín mà MSB được vinh danh trong 4 năm liên tiếp. Để được xướng tên tại hạng mục này, ngoài kết quả kinh doanh ấn tượng dù Covid-19 tác động mạnh, MSB cũng tạo nên nhiều dấu ấn lớn khác trên thị trường. Tiêu biểu, tháng 6 vừa qua, dự án Nhà máy số (Digital Factory) với mức đầu tư xấp xỉ 2000 tỷ đồng đã chính thức khởi động. Với sự đồng hành từ BCG - tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, dự án là bước đầu tư bài bản về tài chính và nguồn lực của MSB, hướng tới lộ trình đến năm 2022- 2023 sẽ đem lại nguồn lợi nhuận đột phá cho ngân hàng.

Bên cạnh đó, MSB đã ký kết với Temenos - đối tác quy mô toàn cầu về phần mềm ngân hàng để triển khai giải pháp nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) với tổng vốn đầu tư lên tới 500 tỷ đồng. Hệ thống Core Banking mới là cơ sở để ngân hàng tối ưu hóa chi phí và quy trình, tạo động lực dẫn dắt tăng trưởng trong tương lai.

Tập trung vào mục tiêu đẩy mạnh kinh doanh, nhưng MSB vẫn song song phát triển bền vững. Nối tiếp thành quả từ những năm trước, MSB tiếp tục là ngân hàng tiên phong trên hành trình phát triển và hoàn thiện nền tảng quản trị rủi ro hiện đại theo chuẩn quốc tế. Hiện MSB đang áp dụng quản trị rủi ro tín dụng theo phương pháp xếp hạng nội bộ của chuẩn mực Basel II, đồng thời triển khai Basel III trong quản trị rủi ro hoạt động, thị trường và thanh khoản.

Cũng trong năm nay, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín hàng đầu thế giới Moody's đã công bố nâng xếp hạng tín nhiệm và đánh giá triển vọng ổn định cho MSB. Kết quả này phản ánh chất lượng tài sản và khả năng sinh lời của ngân hàng được cải thiện, đồng thời nguồn vốn cốt lõi của MSB cũng có tiềm năng ổn định trong 12-18 tháng tới theo kỳ vọng của tổ chức này.

Không chỉ là bạn đồng hành tin cậy của khách hàng hay đối tác, với nhân viên nội bộ, MSB còn là đối tác vươn tầm sự nghiệp, mang tới cho cán bộ nhân viên môi trường chuyên nghiệp, tận tâm và hạnh phúc để sẵn sàng cống hiến. Trên cơ sở chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc hiệu quả, năng động và văn hóa nội bộ gắn kết cán bộ nhân viên, MSB được Tạp chí HR Asia bình chọn là một trong những "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021". Khảo sát cũng cho thấy MSB sở hữu các chỉ số vượt trội hơn so với chuẩn ngành và thị trường, như chỉ số về "môi trường khích lệ nhân sự" đạt 4,54/5 điểm (bình quân ngành là 3,98); chỉ số "doanh nghiệp sẵn sàng tương trợ" đạt 4,65/5 (bình quân ngành là 4,11).

Những giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế là minh chứng cho nỗ lực của MSB trong hành trình "vươn tầm" cùng khách hàng, nhân viên, cổ đông và đối tác. Đây cũng là động lực để MSB tiếp tục sáng tạo nhiều sản phẩm, dịch vụ vượt trội với hàm lượng công nghệ cao, đóng góp cho sự tăng trưởng của ngành tài chính - ngân hàng trong tương lai.

Trường Thịnh