Đa số tiểu thương kinh doanh vải ở mặt tiền đường Trần Hưng Đạo buôn bán ổn định hơn so với các quầy vải trong lồng chợ. Tuy nhiên, việc buôn bán vẫn không khá hơn nhiều vì số lượng khách hàng mua vải giảm trầm trọng do tâm lý còn ngại tiếp xúc công cộng do dịch Covid-19. Mặc dù đã được hỗ trợ từ chính quyền địa phương cũng như ban quản lý chợ, nhưng nhiều cửa hàng vải và người dân lao động ở đây vẫn phải đối mặt với vô vàn khó khăn để có thể tồn tại được trong chợ Soái Kình Lâm. Với các tiểu thương nơi đây, Tết có lẽ là một điều gì đó khá xa vời. Đối với họ, trong những ngày này, kiếm đủ miếng ăn cũng như giải quyết hết được các mặt hàng tồn kho đã mừng lắm rồi (Ảnh: Mai Thụy).