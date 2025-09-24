"Vua bão" Ragasa quần thảo Trung Quốc dữ dội, thiệt hại hàng trăm triệu USD

Ragasa là cơn bão mạnh nhất thế giới tính từ đầu năm, với sức gió 270 km/h, được Cơ quan Khí tượng Trung Quốc gọi là "vua bão". Bão hình thành ngày 18/9 từ áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines, ba ngày sau tăng 8 cấp lên thành siêu bão.

Ngày 23/9, một hồ chứa nước đã bị vỡ ở Hoa Liên, phía đông Đài Loan (Trung Quốc) gây ra lũ lụt lớn ở thị trấn gần đó, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ đang phải vật lộn để tìm kiếm hơn 100 người vẫn đang mất tích.

"Tính đến sáng 24/9, ít nhất 14 người đã thiệt mạng, 18 người bị thương và 124 người mất tích. Lực lượng cứu nạn đang tìm kiếm nạn nhân", Lee Kuan-ting, quan chức huyện Hoa Liên, cho hay.

Siêu bão Ragasa đổ bộ Đài Loan (Nguồn: AP)

“Nước tràn vào như sóng thần", một bưu tá cho biết sau vụ vỡ hồ chứa ở Đài Loan.

Chính quyền địa phương xác nhận hồ đã bị vỡ, xả ra khoảng 60 triệu tấn nước. Các quan chức cứu hỏa Hoa Liên cho biết nước lũ tạm thời dâng cao tới tầng hai của các ngôi nhà ở một số khu vực, khiến hơn 260 người bị mắc kẹt.

Xe bọc thép của quân đội đã được triển khai để vượt qua lớp bùn đất dày đặc trên đường phố và tới từng nhà để phát nước và mì ăn liền.

Cơn bão cũng khiến người dân Hong Kong (Trung Quốc) đổ xô mua sắm, chen chúc vào siêu thị, nhiều kệ hàng trống trơn và có nơi xếp hàng nhiều giờ để dự phòng tình trạng đóng cửa cửa hàng trong hai ngày. Nhiều người còn dán băng keo vào cửa sổ để giảm rủi ro từ kính vỡ.

Chính quyền Hong Kong đã mở 49 nơi trú ẩn khẩn cấp, với 727 người đã tới lánh nạn. Tuy vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong vẫn duy trì hoạt động, sau khi thay đổi chính sách vào cuối năm ngoái để đảm bảo giao dịch bất kể điều kiện thời tiết.

Chính quyền Trung Quốc cũng đã đóng cửa trường học và doanh nghiệp tại ít nhất 10 thành phố. Các cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp tại trung tâm công nghệ Trung Quốc cho biết ngoại trừ nhân viên cứu hộ khẩn cấp và những người đảm bảo sinh kế cho người dân, những người khác không nên ra ngoài khi không cần thiết.

Một nhà hàng ở Hong Kong dán băng dính lên cửa sổ để chuẩn bị ứng phó với siêu bão Ragasa (Ảnh: HKFP).

Các chuyên gia xây dựng cảnh báo thành phố có thể gánh thiệt hại hàng triệu USD, đặc biệt từ việc sửa chữa các tòa nhà kính bị phá hỏng.

Ông Johnnie Chan Chi-kau, đại diện Hiệp hội Quản lý Bất động sản Hong Kong, nhấn mạnh gió mạnh và vật thể bay có thể làm vỡ các mảng kính, kéo theo nguy cơ an toàn nghiêm trọng. Việc khắc phục có thể kéo dài từ nửa năm đến một năm, với chi phí cho mỗi tấm kính có thể lên tới hàng chục nghìn USD.

Cùng quan điểm, ông Kenny Tse Chi-kin, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Xây dựng của Viện Khảo sát Hong Kong, cũng cho rằng tổng chi phí sửa chữa có thể lên đến hàng triệu USD và việc tiến hành phải chờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Ông kêu gọi người dân tăng cường kiểm tra định kỳ đối với các tòa nhà sử dụng kính mặt dựng, trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng xuất hiện nhiều hơn.