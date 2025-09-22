Siêu bão Ragasa đổ bộ, người Trung Quốc đổ xô tích đồ

Bão Ragasa đã mạnh lên thành siêu bão. Với sức gió duy trì lên tới 270km/h trong một khoảng thời gian ngắn, Ragasa trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới kể từ đầu năm nay. Ảnh vệ tinh cho thấy mắt bão nhỏ gọn, rõ ràng với các dải mây đối xứng hoàn hảo, dấu hiệu đặc trưng của một cơn bão cực mạnh.

Trước tình hình đó, hãng hàng không Qantas Airways cho biết sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) sẽ tạm dừng mọi chuyến bay chở khách trong 36 giờ kể từ 18h chiều 23/9 đến 6h sáng 25/9 vì siêu bão Ragasa.

Tương tự, hãng hàng không Cathay Pacific Airways của Hong Kong (Trung Quốc), cũng cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tác động tiềm tàng của cơn bão, dù nhiều chuyến bay của hãng hiện không bị ảnh hưởng, nhưng điều đó có thể thay đổi khi tình hình xấu đi.

Người dân tích trữ nhu yếu phẩm tại một siêu thị ở Hong Kong (Trung Quốc) (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn của Cơ quan Quản lý sân bay Hong Kong (Trung Quốc) cũng cho biết họ đang theo dõi sát sao diễn biến của siêu bão Ragasa và chuẩn bị ứng phó.

Người dân tại Hong Kong (Trung Quốc) đang đổ xô đi tích trữ nhu yếu phẩm hàng ngày để đối phó với siêu bão. Hàng dài người xếp hàng dài tại các siêu thị. Một số sản phẩm như sữa đã bán hết còn rau củ thì được bán với giá cao gấp 3 lần giá thông thường.

Tại Philippines, hơn 10.000 người đã được di dời đến trường học hoặc trung tâm sơ tán trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ. Gió mạnh đã xuất hiện ở tỉnh cực bắc Cagayan trên đảo chính Luzon, theo Rueli Rapsing, giám đốc cơ quan ứng phó thảm họa của tỉnh này.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Vì siêu bão sẽ quét qua thị trấn Calayan nên chúng tôi rất chú trọng khu vực đó", ông nói với AFP.

Mưa to, gió lớn và biển động tại thị trấn Aparri, miền bắc Philippines do ảnh hưởng từ siêu bão Ragasa ngày 22/9 (Ảnh: AFP).

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cũng thông báo rằng ông đang theo dõi chặt chẽ tình hình và tất cả cơ quan chính phủ đều "trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào cần thiết".

Các trường học và văn phòng chính quyền ở vùng thủ đô Manila cùng 29 tỉnh trên khắp cả nước đã được đóng cửa do dự báo có mưa lớn. Chuyên gia khí tượng John Grender Almario cho biết "lũ lụt nghiêm trọng và lở đất" có thể xảy ra ở các khu vực phía bắc của đảo chính Luzon.

Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines đã nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất đối với quần đảo Babuyan ở phía bắc đất nước, kêu gọi người dân tại các vùng trũng thấp và ven biển sơ tán trước nguy cơ nước biển dâng cũng như lũ lụt.