Vụ TikToker Mr Pips bị bắt cùng 5.000 tỷ đồng: Mr Hunter là ai?

Liên quan vụ bắt giữ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam (ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm và 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đáng chú ý, bên cạnh Phó Đức Nam, một TikToker nổi tiếng khác là "Mr Hunter", tức Lê Khắc Ngọ (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng bị cơ quan điều tra khởi tố và đang tiến hành truy bắt.

Lê Khắc Ngọ (SN 1990) trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội là một cái tên nổi tiếng trong giới đầu tư tài chính. Trên các tài khoản mạng xã hội, Ngọ thường chia sẻ về quan điểm, kiến thức tài chính - đầu tư và xây dựng hình ảnh bản thân là một "chuyên gia tài chính hàng đầu" hay "triệu phú tự thân" đi lên từ con số 0.

"Anh là nhà đầu tư thành công tự do tài chính từ lúc 31 tuổi, đang là cố vấn phát triển cho các công ty môi giới và quỹ đầu tư quốc tế tại thị trường Đông Nam Á và Việt Nam. Đồng thời là một nhà đầu tư tự do thành công và đang làm việc cho quỹ đầu tư KG của Thổ Nhĩ Kỳ", một bài viết giới thiệu về Ngọ.

TikToker Mr Hunter tự giới thiệu bản thân là một triệu phú tự thân xuất phát từ con số 0 (Ảnh: Telegram nhân vật).

Để xây dựng hình ảnh là một nhà đầu tư thành công từ con số 0, Lê Khắc Ngọ kể rằng bản thân xuất thân trong một gia đình thuần nông và không có điều kiện kinh tế. Anh chia sẻ mình đã từng vấp ngã, từ việc khởi nghiệp với số nợ hơn 2 tỷ khi chỉ mới ở độ tuổi 20 đến việc trở thành một nhà đầu tư và cố vấn tài chính nổi tiếng.

Bên cạnh đó, TikToker này còn tổ chức các lớp học tài chính, hội thảo chia sẻ nhiều kiến thức đầu tư, làm giàu... với chia sẻ "tư duy triệu phú của Mr Hunter không chỉ dừng lại ở việc kiếm tiền". Trên nền tảng TikTok, Lê Khắc Ngọ cũng thường nhận định về xu hướng giá vàng hay phân tích các biểu đồ giá, mô hình nến dự đoán thị trường chứng khoán...

Mr Hunter tự giới thiệu đã có hơn một thập kỷ tham gia vào thị trường chứng khoán - tài chính, thu hút khoảng 350 người đồng hành, hỗ trợ hơn 1.000 nhà đầu tư và tổ chức hơn 100 buổi chia sẻ về tài chính.

Trong một nhóm trên Telegram với hơn 720 thành viên, người này thường chia sẻ về cuộc sống giàu có, thông tin các khóa học đầu tư và cách thức đặt lệnh giao dịch vàng thế giới hàng ngày.

Cũng giống TikToker Mr Pips, Ngọ cũng thường khoe về "bí quyết thành công" hay những khoản lãi lớn kèm cam kết với nhà đầu tư về khóa học của mình "tài khoản sẽ được nhân lên đến 5 lần chỉ trong một đêm".

Mr Hunter thường tổ chức các hội thảo, Talkshow chia sẻ về kiến thức đầu tư tài chính, làm giàu (Ảnh: Telegram nhân vật).

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2021, Nam và Ngọ đã liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại thành phố Phnom-penh, Campuchia.

Các đối tượng cùng nhau chỉ đạo 7 người khác tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma". Đồng thời tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Thủ đoạn của các đối tượng là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt. Ban đầu, dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với mức tiền thấp, có lãi và rút được tiền, sau đó các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà họ đã chuyển.