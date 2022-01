Vụ án lừa đảo tại ASA: Dừng giao dịch để hủy niêm yết 7 triệu cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chiều muộn ngày 24/1 công bố thông tin, trong ngày 23/1, cơ quan này đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBCK về việc hủy 7 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần ASA từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

Quyết định nêu trên được ban hành căn cứ kết quả kiểm tra của UBCKNN đối với Công ty cổ phần ASA, kết quả điều tra, xác minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

7 triệu cổ phiếu ASA bị hủy niêm yết, tuy nhiên mã này hiện được giao dịch vào thứ 6 hàng tuần nên sẽ ít tác động lên thị trường chung (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định ông Nguyễn Văn Nam - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị ASA - đã thực hiện hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu để tăng khống 7 triệu cổ phiếu ASA, tương đương 70 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng của CTCP ASA và đã có Quyết định số 06/QĐ-CSKT-P9 ngày 23/1/2022 khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP ASA và các đơn vị liên quan".

Công ty cổ phần ASA, trước đây là Công ty cổ phần Liên doanh Sana WMT, niêm yết và chính thức giao dịch cổ phiếu trên HNX từ năm 2012.

Cổ phiếu ASA bị HNX đã bị hủy niêm yết từ ngày 13/6/2019 do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, chuyển xuống giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM từ ngày 21/6/2019 và bị đưa vào diện hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch vào thứ 6 hàng tuần) do tổ chức đăng ký giao dịch có chứng khoán bị hủy niêm yết.

Trong quá trình giám sát, kiểm tra, UBCKNN đã phát hiện có một số dấu hiệu bất thường trong báo cáo tài chính, trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng của Công ty cổ phần ASA và giao dịch cổ phiếu ASA nên đã phối hợp, đề nghị Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an xác minh, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án. "UBCKNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư" - UBCKNN cho hay.

Nối tiếp quyết định nói trên, từ ngày 24/1, cổ phiếu ASA của Công ty cổ phần ASA đã bị tạm ngừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM để hủy đăng ký giao dịch với 7 triệu cổ phiếu của công ty này.

Tính đến phiên 24/1, cổ phiếu ASA có giá 12.600 đồng/cổ phiếu. Mã này đang thuộc diện hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch vào chiều thứ 6 hàng tuần trên UPCoM nên việc hủy 7 triệu cổ phiếu ASA sẽ ít tác động tới thị trường chứng khoán.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Công an hôm nay cũng đã phát thông tin cho hay, ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyên Giám đốc Công ty cổ phần ASA Nguyễn Văn Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Để phục vụ công tác điều tra, Bộ Công an đã đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư bị thiệt hại, bị Nguyễn Văn Nam chiếm đoạt tiền có đơn đề nghị (kèm hồ sơ, tài liệu) gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

"Mọi thông tin liên hệ đồng chí Thiếu tá Nguyễn Đức Phương - điều tra viên, Phòng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; địa chỉ: số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; số điện thoại: 0982257888" - cơ quan công an lưu ý.