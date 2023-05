VPBank mở rộng động lực tăng trưởng sang nhóm khách hàng mới

Vốn dày mở cơ hội

Tại đại hội cổ đông 2023 tổ chức vào trung tuần tháng 4, lãnh đạo VPBank cho biết ngoài việc tiếp tục tập trung củng cố hai mảng chiến lược truyền thống là khách hàng cá nhân (KHCN) và SME, trọng tâm mới trong năm 2023 của ngân hàng sẽ là nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn, cùng nhóm khách doanh nghiệp FDI.

Ngân hàng này xác định đây là phân khúc có triển vọng tăng trưởng cao khi nền kinh tế phục hồi và Việt Nam tiếp tục là điểm đến tiềm năng của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới trong xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong quý I/2023, VPBank ký kết thỏa thuận bán 15% vốn cho Tập đoàn SMBC (Nhật Bản), giúp nâng vốn chủ sở hữu lên xấp xỉ 140.000 tỷ đồng, đồng thời đưa ngân hàng lên vị trí thứ 2 về vốn chủ sở hữu trên toàn hệ thống.

Đại diện VPBank cho hay, đây là bệ phóng tăng cường năng lực tài chính, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư vào các phân khúc mang lại tăng trưởng cao cho ngân hàng, góp phần hoàn thành mục tiêu kinh doanh đặt ra cho năm 2023.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa VPBank và SMBC, theo đó, có thể mở ra cơ hội giúp ngân hàng tiếp cận tệp khách hàng lên tới 200.000 doanh nghiệp lớn và tập đoàn đa quốc gia của SMBC, bên cạnh những doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam.

VPBank nâng cao chất lượng dịch vụ (Ảnh: VPBank).

VPBank đang phục vụ khoảng 80 khách hàng FDI, mục tiêu cuối năm sẽ tăng quy mô này lên 300-600 doanh nghiệp.

Ngân hàng này cho biết đã thành lập một bộ phận có tên gọi "Japan desk" phối hợp hoạt động với các chuyên gia từ SMBC, nhằm tiếp cận các doanh nghiệp FDI từ Nhật Bản. Đây là những khách hàng tiềm năng được kỳ vọng sẽ mang về cho ngân hàng những khoản huy động khách hàng doanh nghiệp và nguồn thu từ phí vượt trội, thông qua các nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp, thanh toán ngoại hối.

"Đặt trong bối cảnh biên lãi ròng thu hẹp do mặt bằng lãi suất tăng cao trong thời gian vừa qua, việc VPBank lấn sân sang mảng khách hàng doanh nghiệp vừa và lớn, doanh nghiệp FDI là điều dễ hiểu, khi có thể tận dụng sự giúp đỡ của chính đối tác chiến lược để khai thác cơ hội kinh doanh mới. Mặt khác, giúp tối ưu hóa nguồn thu từ phí nhằm cân bằng với sự sụt giảm nguồn thu từ lãi", lãnh đạo ngân hàng chia sẻ.

Tự tin vào kế hoạch

Dựa trên động lực tăng trưởng mới trong khi tiếp tục phát huy thế mạnh của các phân khúc chiến lược sẵn có, VPBank khá tự tin vào các mục tiêu kinh doanh đặt ra cho năm 2023, trên cơ sở nền kinh tế phục hồi tích cực, khu vực dịch vụ khởi sắc và cầu tiêu dùng tăng tốc.

VPBank đặt mục tiêu tín dụng đạt 636.000 tỷ đồng (tăng 33% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế 2023 đạt 24.000 tỷ đồng (tăng 13% so năm 2022) trong năm 2023.

Ngân hàng đã hoàn thành quý I với lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt hơn 4.100 tỷ đồng trong khi FE Credit không ghi nhận lợi nhuận.

Tại ngân hàng mẹ, thu nhập từ phí giữ vững xu thế gia tăng trong cơ cấu doanh thu, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong quý I tăng tới 44% so với cùng kỳ. Thu từ thẻ tăng 31% so với cùng kỳ, trong đó doanh số giao dịch thẻ tín dụng tăng hơn 70% so với cùng kỳ và số lượng thẻ phát hành tăng hơn 46%.

Dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank đạt hơn 503.000 tỷ đồng, trong đó ngân hàng riêng lẻ tăng trưởng hơn 7% từ 2 động lực chính là phân khúc chiến lược khách hàng cá nhân và SME - chiếm 60% tỷ trọng của danh mục tín dụng. Trong khi đó, huy động từ khách hàng và giấy tờ có giá tăng trưởng gần 12% so với cuối năm 2022.

Nhờ độ phủ phân khúc cao từ cá nhân tới doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn cùng chuỗi sản phẩm, dịch vụ chuyên biệt "may đo" theo nhu cầu khách hàng, VPBank cho biết đã xây dựng một tệp khách hàng lên tới 26 triệu người.

Riêng trong quý I, ngân hàng chào đón thêm hơn 2 triệu khách hàng mới vào hệ sinh thái trải rộng từ ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm tới nền tảng công nghệ đa dịch vụ, tạo ra lợi thế lớn cho ngân hàng trong hoạt động khai thác bán chéo và tối ưu hóa nguồn thu trong thời gian tới.

VPBank vẫn bảo toàn các tỷ lệ an toàn hoạt động, như duy trì tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) ở mức 76%, hay tuân thủ tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 27% - thấp hơn mức quy định 34% của Ngân hàng Nhà nước.

Trong kỳ đánh giá mới nhất, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Ba3 từ lần thăng hạng giữ năm ngoái, triển vọng ổn định cho VPBank, trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới và Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Moody's đồng thời đánh giá cao thương vụ bán 15% cổ phần của VPBank cho SMBC, qua đó nâng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) lên mức gần 19% - cao nhất trong các ngân hàng tổ chức này xếp hạng tại Việt Nam.