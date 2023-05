Vợ sắp cưới của tỷ phú Jeff Bezos giàu ra sao?

Mới đây, giới truyền thông Mỹ đưa tin tỷ phú Jeff Bezos đã đính hôn với bạn gái Lauren Sanchez. Tin tức về việc này được đưa ra sau khi Sanchez xuất hiện cùng ông chủ Amazon trên du thuyền sang trọng, đeo một chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út.

Ngày 21/5, một nguồn tin thân cận với cặp đôi cũng xác nhận với tờ Page Six rằng họ đã đính hôn sau gần 5 năm hẹn hò.

Theo HITC, tài sản của Sanchez rơi vào khoảng 2 triệu USD năm 2006, khi bà đang trong mối quan hệ với chồng cũ là Patrick Whitesell. Từ đó đến trước khi yêu Bezos, bà sở hữu khối tài sản ròng trị giá 30 triệu USD. Đến khi chuyện tình với người đàn ông giàu bậc nhất thế giới được công khai, Sanchez càng nổi tiếng. Ước tính, tài sản của bà đã tăng lên mức 35 triệu USD.

Bà Lauren Sanchez gây chú ý với chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út (Ảnh: People).

Sanchez sinh ra tại Mỹ trong một gia đình gốc Mexico nhập cư không mấy khá giả. Bà tay trắng bắt đầu sự nghiệp từ khi đang học đại học. Thời gian đầu, Sanchez thực tập tại đài tin tức địa phương. Tốt nghiệp xong, bà làm phóng viên tại một chi nhánh của đài CBS ở Phoenix.

Sau đó một thời gian, Sanchez đảm nhiệm vai trò khác là phóng viên của tờ Extra và làm báo cáo cho ngành giải trí. Tuy nhiên, bà đã rẽ hướng sự nghiệp và trở thành phóng viên của kênh Fox Sports Net. Bà gắn bó lâu nhất với Fox 11, nơi bà là phóng viên của hai chương trình "Extra" và "Good day LA".

Sau nhiều nỗ lực, Sanchez đã tạo dựng được tên tuổi với tư cách là một phóng viên và người dẫn chương trình nổi tiếng. Chưa dừng lại ở đó, bà còn dành thời gian để khám phá lĩnh vực hàng không và lấy bằng phi công sau 5 năm. Vốn dĩ từ nhỏ, bà đã có đam mê với việc lái máy bay do có cha là huấn luyện viên bay và thợ máy bay.

Năm 2010, Sanchez được tạp chí People bình chọn là một trong 50 phụ nữ đẹp nhất hành tinh. Năm 2016, bà thành lập Black Ops Aviation - công ty chuyên ghi lại các cảnh quay trên không. Thông qua đơn vị này, bà sản xuất các thước phim điện ảnh và truyền hình. Black Ops Aviation đã hợp tác với một số ông lớn làm phim như Amazon, Fox và Netflix.

Không những vậy, Sanchez còn xuất hiện trong một số bộ phim như Ted 2, Fight Club, The Longest Yard, The Fantastic Four… cũng như tham gia chương trình truyền hình So You Think You Can Dance với vai trò người dẫn chương trình.

Về phần Bezos, ông hiện sở hữu khối tài sản trị giá 139 tỷ USD và là người giàu thứ 3 thế giới. Đến thời điểm này, các thông tin chi tiết hơn về đám cưới của cặp đôi vẫn chưa được tiết lộ.