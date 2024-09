VNG đã nắm ZaloPay hồi tháng 5 và báo lỗ

Giảm lỗ so với cùng kỳ

Công ty cổ phần VNG (mã chứng khoán: VNZ) công bố báo cáo bán niên đã soát xét cho thấy tình trạng thua lỗ vẫn tiếp diễn trong nửa đầu năm nay.

Cụ thể, doanh thu thuần 6 tháng đạt 4.313,7 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 30% so với cùng kỳ. Tuy giá vốn đồng thời cũng tăng 22,7% nhưng lãi gộp trong kỳ của VNG vẫn đạt 1.511,2 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ. Biên lãi gộp theo đó cải thiện từ mức 31,2% của cùng kỳ lên 35%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 124% lên 95,2 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí tài chính giảm 26,4% còn 67,4 tỷ đồng. Lỗ trong công ty liên kết cũng hạ từ mức 233,1 tỷ đồng của cùng kỳ xuống 47,7 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay.

Mặc dù vậy, do chi phí bán hàng và chi phí quản lý ở mức cao nên VNG vẫn ghi nhận lỗ thuần 181,9 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ thuần 1.097,1 tỷ đồng). Chi phí bán hàng giảm nhẹ so với cùng kỳ xuống mức 1.039,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 633,6 tỷ đồng, bằng 84,3% cùng kỳ. Phần lỗ khác giảm còn 6,5 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 18,4 tỷ đồng của nửa đầu năm 2023.

Ông Lê Hồng Minh vừa rời chức vụ Tổng giám đốc VNG (Ảnh: Bloomberg).

Kết quả, công ty do ông Lê Hồng Minh sáng lập vẫn ghi nhận lỗ trước thuế 188,4 tỷ đồng và lỗ sau thuế 585,8 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, trong đó, lỗ ròng thuộc về công ty mẹ là 513,9 tỷ đồng. Điểm tích cực là số lỗ đã thu hẹp so với cùng kỳ. Nửa đầu năm 2023, VNG lỗ trước thuế 1.115,6 tỷ đồng và lỗ sau thuế 1.205 tỷ đồng.

Trước đó, theo báo cáo tài chính quý II, VNG ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ 1,4% so với cùng kỳ lên 2.054,7 tỷ đồng; lỗ sau thuế 489 tỷ đồng (quý II/2023 lỗ 507,3 tỷ đồng).

Tình hình thua lỗ gần đây đã bào mòn lợi nhuận tích lũy của doanh nghiệp. Lãi lũy kế đến 30/6 của VNG còn 1.402,3 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, VNG có 10.162,3 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 567,6 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả là 8.445,9 tỷ đồng, tăng 1.661,3 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 6.650,5 tỷ đồng, tăng 1.288,6 tỷ đồng.

Tăng góp vốn vào Zion

Công ty có 1.310,4 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn (tăng 128,6 tỷ đồng so với đầu năm). Trong đó, đầu tư vào công ty liên kết là 1.165,9 tỷ đồng và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là 231,8 tỷ đồng. Khoản dự phòng đầu tư giảm từ 102,8 tỷ đồng hồi cuối 2023 còn 87,2 tỷ đồng.

Công ty nắm giữ 14,61% quyền sở hữu Tiki Global, có quyền chỉ định 2 trên 9 người của ban giám đốc tại đây.

Đáng chú ý, trong quý I, VNG đã hoàn tất việc góp thêm vốn vào Zion để tăng tỷ lệ sở hữu từ 72,654% lên 73,758%.

Đến ngày 9/5, công ty hoàn tất việc mua thêm 26,24108% tỷ lệ sở hữu trong Zion từ một công ty hiện hữu của Zion với tổng giá mua là 1.234,46 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ sở hữu tại Zion của VNG tăng từ 73,758% lên 99,99908%. Đến ngày 16/5, doanh nghiệp do ông Lê Hồng Minh sáng lập hoàn tất việc góp thêm vốn vào Zion để tăng tỷ lệ sở hữu tại Zion từ 99,99908% lên 99,99914%.

Chênh lệch giữa giá trị đầu tư thêm vào Zion và giá trị ghi sổ tương ứng với phần sở hữu tài sản thuần của Zion tại ngày giao dịch là 1.235,98 tỷ đồng được ghi nhận giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ.

Zion là đơn vị phát triển và vận hành ZaloPay, nền tảng ví điện tử và hệ thống thanh toán trực tuyến, được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán.

Theo VNG, tính đến hết tháng 6, Zalo tiếp tục ghi nhận 77 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, và 1,9 tỷ tin nhắn gửi đi mỗi ngày, tăng 7% so cùng kỳ. Ở mảng thanh toán điện tử - ZaloPay ghi nhận tăng trưởng 42% về tổng khối lượng thanh toán, đồng thời tối ưu hóa chi phí marketing. Doanh thu từ dịch vụ tài chính tăng trưởng 190% so với cùng kỳ.

Trước khi VNG công bố Quyền Tổng giám đốc mới thuộc về ông Kelly Wong thì ông Lê Hồng Minh là Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT VNG, đồng thời là người đại diện pháp luật của công ty.

Trong nửa đầu năm, tổng thu nhập của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát bao gồm lương và các chi phí là 20 tỷ đồng (tăng so với mức 19,1 tỷ đồng của cùng kỳ). Theo đó, thu nhập của Thành viên Ban Giám đốc là 16,2 tỷ đồng, của Thành viên HĐQT là 3,8 tỷ đồng và của Thành viên Ban kiểm soát chỉ 90 triệu đồng.