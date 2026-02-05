Gia đình ông Nguyễn Đức Thụy và động thái mới tại Chứng khoán LPBank

3 thành viên gia đình ông Nguyễn Đức Thụy đã mua vào tổng cộng hơn 238 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS), nâng sở hữu lên 34,95% vốn điều lệ.

Cụ thể, trong ngày 3/2, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh đã mua gần 68,8 triệu cổ phiếu LPBS, nâng sở hữu lên hơn 190 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 15% vốn.

Bà Mỹ Anh là con gái ông Nguyễn Đức Thụy (hay còn gọi là bầu Thụy). Trước đó, trong ngày 30/1, ông Thụy mua hơn 62,7 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 4,95% vốn công ty chứng khoán này. Được biết, ông Thụy ban đầu đăng ký mua vào đến 151 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 11,93% vốn.

Ông Nguyễn Đức Thụy chia sẻ tại sự kiện của LPBank (Ảnh: DT).

Một thành viên khác liên quan ông Thụy là ông Nguyễn Xuân Thái, cũng đã mua vào gần 106,7 triệu cổ phiếu LPBS, nâng sở hữu từ 6,58% vốn lên 15% vốn, tương đương hơn 190 triệu cổ phiếu công ty.

Ông Nguyễn Xuân Thái là con trai ông Thụy. Ông Thái mới đây được đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) LPBS nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Thái đang là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thể thao Phù Đổng - đơn vị chủ quản Câu lạc bộ Bóng đá Ninh Bình.

Như vậy, chỉ trong vài ngày, 3 thành viên gia đình ông Thụy đã nâng sở hữu tại LPBS lên hơn 442,7 triệu đơn vị, tương đương 34,95% vốn điều lệ.

Hiện, LPBank - nơi ông Nguyễn Đức Thụy từng làm Chủ tịch HĐQT - cũng là cổ đông trực tiếp nắm giữ 5,5% vốn LPBS tính đến cuối năm 2025.