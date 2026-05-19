Chứng khoán Việt đón sóng IPO lần 3, kỳ vọng hút 600.000 tỷ đồng

Trả lời câu hỏi về triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam tại Lễ công bố thông tin về kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) ngày 19/5, ông Hoàng Việt Anh, Tổng giám đốc công ty, nhận định Việt Nam đang hội tụ nhiều yếu tố “thiên thời, địa lợi” để thúc đẩy thị trường vốn phát triển.

Trong đó, “thiên thời” là xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu cùng lợi thế tăng trưởng của Việt Nam tạo dư địa lớn để thu hút nhà đầu tư. “Địa lợi” là việc Việt Nam cũng đang từng bước hoàn thiện hạ tầng tài chính với nhiều định hướng mới như phát triển thị trường tài sản mã hóa, thị trường carbon, trung tâm tài chính quốc tế cùng hàng loạt chính sách, nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường.

Cũng theo ông Hoàng Việt Anh, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào “làn sóng IPO” lần thứ 3.

Làn sóng đầu tiên diễn ra quanh năm 2007. Đây là thời điểm Việt Nam gia nhập WTO. Khi đó, thị trường có hơn 60 doanh nghiệp niêm yết, huy động khoảng 40.000 tỷ đồng, tương đương gần 5% GDP.

Giai đoạn thứ 2 rơi vào chu kỳ 2017-2018, với sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp vào thị trường, mang về lượng vốn IPO khoảng 130.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 3% GDP.

Bước sang chu kỳ 2025-2030, thị trường đang được kỳ vọng bước vào “làn sóng IPO” lần thứ 3 với quy mô lớn hơn đáng kể. Nếu lặp lại quy luật các chu kỳ trước, lượng vốn huy động có thể đạt 600.000 tỷ đồng, tương đương 3-5% GDP.

Theo kế hoạch IPO, LPBS dự kiến chào bán 141,86 triệu cổ phiếu trong quý II với giá 30.000 đồng/cổ phiếu, tương đương định giá doanh nghiệp ở mức hơn 42.000 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của LPBS dự kiến tăng lên 14.086 tỷ đồng, còn vốn chủ sở hữu có thể tiến gần mốc 18.000 tỷ đồng.