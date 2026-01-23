VN-Index giảm 12 điểm: Cổ phiếu Vingroup và Vietjet "gánh" thị trường

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 23/1, thị trường tiếp tục xu hướng giảm điểm và thanh khoản dè dặt. VN-Index chốt phiên giảm gần 12 điểm, về 1.870,79 điểm. Sắc đỏ bao trùm trên diện rộng, giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 29.347 tỷ đồng.

Điểm sáng trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nằm ở VJC (Vietjet) khi là mã duy nhất tăng hết biên độ, đi ngược xu hướng. Cổ phiếu hãng hàng không này lên 193.600 đồng/đơn vị, không có bên bán vào cuối phiên. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 1,5 triệu cổ phiếu.

Cùng với đó, nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup gồm VIC, VRE và VHM đồng loạt tăng, là lực đỡ của thị trường phiên hôm nay. Nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ sắc xanh sau ngày Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng tổ chức lễ cưới.

Trong đó, cổ phiếu VIC (Vingroup) tác động tích cực nhất đến chỉ số chung, đóng góp hơn 6,48 điểm.

Đồng thời không thể không nhắc đến cổ phiếu VPL (Vinpearl) vừa gia nhập nhóm VN30 trong kỳ cơ cấu mới nhất của HoSE và đã nằm trong top cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất tới chỉ số. Như vậy 4 cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đã nằm trong rổ chỉ số VN30.

Vào cuối năm 2025 vừa qua, Á hậu Phương Nhi có tên trong danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Vin New Horizon, doanh nghiệp con của Tập đoàn Vingroup, quản lý khu đô thị hưu trí cao cấp tại Cần Giờ, TPHCM.

Tại công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng này, nàng hậu nắm giữ 1% vốn. Còn bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng đồng thời là mẹ chồng Á hậu, làm Chủ tịch Vin New Horizon và sở hữu 32% cổ phần của công ty.

Quay trở lại diễn biến thị trường chung, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 205 tỷ đồng phiên hôm nay. Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh như VCB, VHM, CTG, VPB, BSR, NVL. Ngược lại, khối ngoại mua ròng STB, BID, SSI, PLX, ACB...