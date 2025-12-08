VinSpeed được TPHCM giao làm đường sắt Bến Thành - Cần Giờ gần 4 tỷ USD

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định số 3055/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Quyết định giao cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed làm nhà đầu tư.

Được biết, đây là tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên kết nối trung tâm TPHCM với huyện Cần Giờ, có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 102.400 tỷ đồng, chưa bao gồm gần 12.800 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Tuyến đi qua các khu vực quan trọng như Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ. Tổng diện tích đất phục vụ dự án khoảng 328 ha, gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất giao thông, đất sản xuất kinh doanh và nhiều diện tích rừng phòng hộ. Trong đó 6,57 ha bị tác động trực tiếp và hơn 118ha được sử dụng tạm thời để thi công.

Về tài chính, Vinspeed góp gần 15.400 tỷ đồng trong vòng 48 tháng kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư; phần còn lại, tương đương hơn 87.000 tỷ đồng, được huy động từ các tổ chức tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác.

Về tiến độ triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bắt đầu từ quý IV; sau khi được giao đất sạch, nhà đầu tư phải hoàn tất thi công và đưa tuyến đường sắt vào vận hành trong vòng 30 tháng, tức trong năm 2028.

Trong trường hợp thành phố chưa kịp bố trí vốn bồi thường đất trong năm 2026, nhà đầu tư sẽ phải tạm ứng và được hoàn trả theo quy định. TPHCM đồng thời yêu cầu nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để bảo đảm tính đồng bộ về quy hoạch, kết nối với Metro số 1, số 2, số 4 và các dự án hạ tầng lớn khác.

VinSpeed được chọn là nhà đầu tư tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ gần 4 tỷ USD (Ảnh: IT).

UBND TPHCM cũng đưa ra 33 nhóm nghĩa vụ đối với nhà đầu tư, từ trách nhiệm bảo đảm năng lực tài chính, năng lực huy động vốn, đến việc hoàn thiện thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường, bảo vệ rừng, bảo tồn di sản và tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật.

UBND TPHCM cũng cho biết dự án metro Bến Thành - Cần Giờ đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để tổ chức lễ khởi công vào ngày 19/12 tới.

Nếu dự án không đáp ứng được điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ hoặc đất lúa, thành phố sẽ xem xét chấm dứt dự án theo quy định. Các sở ngành liên quan được giao nhiệm vụ giám sát nghiêm ngặt, bảo đảm dự án triển khai đúng quy hoạch, đúng tiến độ, đúng pháp luật và hạn chế tối đa tác động đến môi trường và đời sống cộng đồng.