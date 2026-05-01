Vinhomes, Novaland và loạt công ty bất động sản lãi tăng mạnh quý đầu năm

Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) công bố quý đầu năm có doanh thu thuần đạt 65.114 tỷ đồng, tăng 315% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 25.625 tỷ đồng, tăng 866%. Hoạt động bàn giao tại các dự án Vinhomes Ocean City và Vinhomes Royal Island tiếp tục là động lực chính đóng góp vào kết quả kinh doanh trong kỳ.

Doanh số bán hàng quý đầu năm và doanh số chưa bàn giao tại thời điểm cuối quý lần lượt đạt 81.700 tỷ đồng và 201.600 tỷ đồng, tăng lần lượt 133% và 68%, chủ yếu nhờ kết quả kinh doanh tích cực từ các dự án đại đô thị.

Cùng chiều tăng trưởng, Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.587 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ, đến từ việc bàn giao sản phẩm tại các dự án và chuyển nhượng quyền bất động sản. Lợi nhuận sau thuế đạt 860 tỷ đồng, cải thiện mạnh mẽ so với khoản lỗ cùng kỳ năm trước.

Còn Công ty Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - mã chứng khoán: SCR) công bố lãi 11,7 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ năm trước, do mở rộng hoạt động thi công xây dựng và tối ưu hoạt động tài chính. Doanh thu tăng 36% lên 150 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ dịch vụ xây dựng tăng đột biến, các mảng cho thuê cũng tăng.

Hay Công ty Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) có lợi nhuận gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước, đạt 327 tỷ đồng. Báo cáo cho thấy phần thu nhập khác tăng mạnh, đạt hơn 290 tỷ đồng, đến từ giao dịch mua rẻ là phần chênh lệch khi nhận chuyển nhượng đầu tư vào Công ty bất động sản An Lập để sở hữu 99% vốn.