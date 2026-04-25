Chủ tịch Techcombank: Bất động sản vẫn tiềm năng, nhưng cho vay có chọn lọc

Ngày 25/4, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - mã chứng khoán: TCB) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tăng vốn điều lệ lên cao nhất hệ thống, trả cổ tức tiền mặt, kế hoạch kinh doanh…

Mở hướng rót vốn hạ tầng

Tại đại hội, một cổ đông đặt câu hỏi cho ban lãnh đạo Techcombank về việc kiểm soát rủi ro tín dụng bất động sản của ngân hàng.

Chủ tịch HĐQT Hồ Hùng Anh cho biết bất động sản là lĩnh vực đang tăng trưởng và đóng góp lớn vào sự phát triển của Việt Nam nhiều năm qua.

“Đối với Techcombank, quan điểm đầu tiên là chúng tôi chỉ lựa chọn những dự án thực sự có thanh khoản tốt, pháp lý đầy đủ. Chúng tôi tập trung vào việc khai thác dựa trên nhóm khách hàng tốt, cả khách hàng doanh nghiệp và cá nhân”, ông nói.

Ông Hồ Hùng Anh cho biết Techcombank không cho vay và tài trợ những dự án pháp lý không đầy đủ và thanh khoản không tốt.

Ông cũng đề cập đến việc Techcombank không muốn phụ thuộc vào một lĩnh vực, vì khi gặp rủi ro ấy thì ngân hàng có thể bị chậm lại việc phát triển. “Techcombank luôn tăng trưởng và xây dựng các mảng, lĩnh vực kinh tế khác. Chúng tôi cũng rất thận trọng, chỉ phát triển những lĩnh vực kinh tế chúng tôi tự tin và phát triển một cách bền vững”, vị này nhấn mạnh.

“Techcombank cho rằng trong vòng 5-10 năm tới thì lĩnh vực bất động sản cũng vẫn là một lĩnh vực mà sẽ phát triển tại Việt Nam”, Chủ tịch HĐQT Techcombank nhận định.

Ông Hồ Hùng Anh tiết lộ thêm, năm nay, ngân hàng cân nhắc đầu tư thêm vào lĩnh vực đầu tư hạ tầng.

“Với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, chắc chắn việc đầu tư hạ tầng sẽ được Chính phủ ưu tiên phát triển. Ưu tiên hàng đầu là bám sát định hướng giải ngân đầu tư công nhằm góp phần phát triển đất nước. Chúng tôi sẽ lựa chọn khách hàng và dự án thực sự mang lại giá trị cho xã hội”, ông nói với cổ đông và thông tin Techcombank chưa giải ngân nhiều vào lĩnh vực về hạ tầng, kể cả về BT, BOT…

Tổng giám đốc Techcombank Jens Lottner cho biết, danh mục cho vay của ngân hàng tập trung nhiều vào bất động sản song tỷ lệ nợ xấu rất thấp. "Rủi ro với mảng bất động sản của chúng tôi thấp trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu nằm trong nhóm tốt nhất trên thị trường", vị này trả lời cổ đông. Ngân hàng luôn biết rõ ai là người mua căn hộ, dòng tiền, thu nhập ra sao để đưa ra quyết định về tài trợ vốn, đồng thời luôn đánh giá kỹ hiệu quả của các dự án.

Về mảng tín chấp, ông nói trước đây tỷ lệ này của Techcombank thấp nhưng giờ đã tăng lên nhiều và rủi ro cho vay được kiểm soát rất tốt qua việc ứng dụng AI.

Kế hoạch tăng vốn lịch sử và hai kịch bản lợi nhuận

Tại đại hội, cổ đông ngân hàng thông qua kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ từ mức hơn 70.800 tỷ đồng lên trên 113.700 tỷ đồng. Đây là một trong những kế hoạch tăng vốn có quy mô lớn nhất được các ngân hàng công bố.

Kế hoạch tăng vốn này dự kiến được thực hiện thông qua 2 cấu phần: phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 60% từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành hơn 35,8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ 0,316%.

Về định hướng kinh doanh năm nay, Techcombank xây dựng 2 kịch bản nhằm linh hoạt ứng phó với biến động thị trường, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro địa chính trị có thể ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.

Ở kịch bản tích cực, khi xung đột tại Iran sớm được giải quyết, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15%, đạt 37.500 tỷ đồng và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.

Trong kịch bản thận trọng hơn, khi xung đột kéo dài và gây tác động kinh tế dai dẳng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 35.000 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước, đồng thời kiểm soát nợ xấu dưới 2%.

Dù theo kịch bản nào, lợi nhuận của Techcombank vẫn thiết lập mức kỷ lục mới. Trước đó, năm 2025, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 32.538 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước, đồng thời đánh dấu năm thứ 8 liên tiếp dẫn đầu về hiệu quả lợi nhuận trong khối ngân hàng tư nhân.