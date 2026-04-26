Cổ phiếu bất động sản đứng yên, lãnh đạo các doanh nghiệp nói sao?

Trong năm qua, dù thị trường chứng khoán có nhiều chuyển biến tích cực về mặt điểm số, dự báo đón "sóng" nâng hạng nhưng nhóm cổ phiếu bất động sản dường như không theo xu hướng.

Ở cuộc họp với lãnh đạo các doanh nghiệp trong ngành, nhiều câu hỏi được cổ đông đặt ra xung quanh 2 vấn đề: Tại sao giá cổ phiếu không bứt phá, thậm chí bị "dìm hàng" và làm gì để cải thiện tình hình?

Cổ phiếu bất động sản đứng yên (Ảnh: Hữu Khoa).

Ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch Công ty Nam Long - nói thị trường chưa ghi nhận đầy đủ tiềm năng của doanh nghiệp. Một phần là do những năm trước, doanh nghiệp chưa hiện thực hóa được hết tiềm năng đó thành kết quả cụ thể. Từ pháp lý dự án bị chậm trong nhiều năm, đến việc triển khai chưa đạt như kỳ vọng khiến các chỉ số về doanh số, doanh thu chưa theo kịp.

Năm 2025, công ty đã bắt đầu bán hàng tốt hơn, ghi nhận đột biến. Nếu duy trì được đà này và tiếp tục cải thiện, thì kết quả kinh doanh, doanh số và các chỉ số tài chính sẽ dần phản ánh vào giá cổ phiếu.

Hiện tại, Nam Long đã có lượng sản phẩm sẵn sàng khá lớn, có thể lên tới vài tỷ USD. Vấn đề là chọn đúng sản phẩm và bán được trong điều kiện thị trường hiện nay.

Ngoài ra, một điểm nữa cũng rất quan trọng là câu chuyện truyền thông. Cổ phiếu cũng giống như sản phẩm bất động sản, phải làm sao để thị trường hiểu được doanh nghiệp, hiểu giá trị, hiểu chiến lược dài hạn.

Do đó, công ty sẽ tập trung hơn vào hoạt động quan hệ nhà đầu tư, phân tích thị trường, làm việc với các tổ chức và quỹ đầu tư để giúp thị trường hiểu rõ hơn về Nam Long, từ đó phản ánh đúng giá trị doanh nghiệp.

Tại cuộc họp của Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR), ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT - cũng cho biết giá cổ phiếu hiện tại là điều đáng buồn nhưng do yếu tố thị trường và khó khăn chung của ngành bất động sản.

Vị này cho rằng Phát Đạt có nhiều nền tảng vững chắc trong việc phát triển dự án, đầu tư nhiều khu vực tiềm năng, cơ hội tiếp cận quỹ đất lớn. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục tham gia đấu giá đất và nghiên cứu thêm các dự án tiềm năng tại TPHCM. Những điều này sẽ góp phần tích cực vào việc hỗ trợ giá cổ phiếu.

Còn lãnh đạo Tập đoàn DIC Corp (mã chứng khoán: DIG) và gia đình sau khi bị bán giải chấp cổ phiếu nhiều lần cũng lên tiếng trong cuộc họp với cổ đông. Theo đó, Chủ tịch tập đoàn cho rằng việc cổ phiếu bị giải chấp là điều không ai mong muốn và chủ yếu xuất phát từ biến động thị trường.

Ông khẳng định bản thân và gia đình vẫn duy trì cam kết nắm giữ cổ phiếu ở mức cao, đồng thời sẽ tìm giải pháp phù hợp để gia tăng tỷ lệ sở hữu trong thời gian tới.