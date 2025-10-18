Vingroup muốn huy động 325 triệu USD trái phiếu quốc tế

Ngày 17/10, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành, chào bán trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán nước ngoài (trái phiếu quốc tế) và niêm yết trái phiếu quốc tế.

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến phát hành tối đa 1.625 trái phiếu với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành dự kiến là 325 triệu USD (khoảng 8.500 tỷ đồng). Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất dự kiến là 5,5%/năm.

Số trái phiếu của Vingroup được phát hành bằng đồng USD, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2025.

Trái phiếu sẽ được phát hành và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Vienna, Áo. Trái phiếu sẽ không được chào bán và niêm yết tại Việt Nam.

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng (Ảnh: Vingroup).

Bên cạnh việc huy động vốn qua kênh trái phiếu, doanh nghiệp này còn lên kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu trong tháng 11. Theo Vingroup, việc tăng vốn này sẽ giúp gia tăng thanh khoản cho cổ phiếu VIC khi giá hạ xuống sau chia tách.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị (HĐQT) Vingroup đã thông qua Nghị quyết thành lập Công ty cổ phần Vin New Horizon có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó, Vingroup nắm 65% vốn điều lệ. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là đầu tư, quản lý các trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Vingroup đã công bố ra mắt thương hiệu Vin New Horizon - chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão. Các khu đô thị này sẽ có quy mô 20-50ha, bao gồm bệnh viện, cơ sở chăm sóc y tế, hệ thống khách sạn, biệt thự... dành cho người cao tuổi.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/10, cổ phiếu VIC đạt 204.000 đồng, tăng 403% tính từ đầu năm. Theo đà đi lên của cổ phiếu, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng cũng tăng 14,7 tỷ USD, lên 19,1 tỷ USD.