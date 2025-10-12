Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 3 tỷ phú có tài sản tăng mạnh nhất thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10, thị trường chứng khoán đã chứng kiến sự bứt phá đồng loạt của nhóm cổ phiếu "họ" Vin là VIC của Tập đoàn Vingroup và VHM của Vinhomes.

Chính sự bứt phá này đã đưa VN-Index leo dốc lên mức kỷ lục mới 1.747,55 điểm. Đây cũng là phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp của VN-Index, dù thanh khoản giảm nhẹ so với phiên liền trước ở mức 33.941 tỷ đồng.

Trong đó, mã VIC tăng trần lên 192.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng 360% so với đầu năm.

Tương tự, cổ phiếu VHM của Vinhomes cũng kịch trần ở mức 123.000 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 200% từ đầu năm. Với kết quả này, vốn hóa của Vinhomes chính thức vượt nửa triệu tỷ đồng. Đây cũng là doanh nghiệp niêm yết lớn thứ ba trên thị trường, chỉ sau Vingroup và Vietcombank.

Song song, hai cổ phiếu khác là VRE (cổ phiếu của Vincom Retail) tăng 6,2% và VPL (cổ phiếu của Vinpearl) tăng 2,1%.

Kết quả, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh. Thống kê của Forbes, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10, tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi thêm 1,1 tỷ USD, nâng tổng tài sản lên mức 18,1 tỷ USD (tương đương hơn 447.550 tỷ đồng).

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là một trong ba người có tài sản tăng mạnh nhất thế giới ngày 10/10. (Ảnh: Forbes).

Với khối tài sản này, chủ tịch Vingroup vươn lên đứng vị trí thứ 131 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới. Thành tích này của tỷ phú giàu nhất Việt Nam tăng đáng kể so với hồi đầu năm (vị trí 535).

Đặc biệt, mức tăng hơn 1 tỷ USD cũng đưa tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào top 3 người có tài sản tăng mạnh nhất thế giới ngày 10/10.

Theo Forbes, khối tài sản này giúp tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn như Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi (Chủ tịch TCC Group), tỷ phú sáng lập Telegram Pavel Durov, tỷ phú AI Edwin Chen Fraser and Neave (F&N), nhà sáng lập Thai Beverage, huyền thoại đầu tư Ray Dalio…

Bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, cũng ghi nhận giá trị tài sản tăng mạnh theo đà tăng của cổ phiếu VIC.

Bà Hương đang sở hữu 170,6 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khối tài sản 32.700 tỷ đồng (hơn 1,2 tỷ USD).