Diễn biến mới tại công ty cho thuê ô tô của con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future vừa thông báo tăng vốn điều lệ từ 2.400 tỷ đồng lên 3.900 tỷ đồng. Toàn bộ đều là nguồn vốn tư nhân.

Green Future hoạt động chính trong lĩnh vực cho thuê xe có động cơ. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật hiện nay là ông Phạm Nhật Minh Hoàng (sinh năm 2000), con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Green Future tiền thân là Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ FGF, thành lập vào tháng 7/2024 với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông thời điểm sáng lập gồm ông Phạm Nhật Vượng góp 180 tỷ đồng (90% vốn), ông Nguyễn Đức Minh góp 200 triệu đồng (0,1% vốn) và ông Phạm Khắc Phương góp 19,8 tỷ đồng (9,9% vốn).

Thông tin mới nhất về vốn điều lệ của Green Future (Ảnh: DKKD).

Thời điểm thành lập, ông Nguyễn Đức Minh giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp. Một tháng sau, vị trí trên được chuyển giao cho ông Phạm Nhật Minh Hoàng.

Ngay sau đó, doanh nghiệp bước vào giai đoạn mở rộng với nhiều đợt tăng vốn liên tiếp. Trong bản công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh ngày 7/2, công ty FGF tăng vốn điều lệ lên 900 tỷ đồng. Ngày 21/2, doanh nghiệp này tiếp tục tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng. Hồi cuối tháng 8, doanh nghiệp này tiếp tục tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 2.400 tỷ đồng.

Thời gian đầu, Green Future tập trung kinh doanh ô tô điện VinFast và dịch vụ cho thuê xe tự lái. Đến tháng 1/2025, công ty mở rộng sang cho thuê xe đã qua sử dụng, tập trung vào dòng sản phẩm thuần điện của VinFast. Đến tháng 5 vừa qua, doanh nghiệp ra mắt dịch vụ cho thuê xe điện VinFast đón dâu, giá dao động 1,26-7,19 triệu đồng.