Vietnam ESG Awards 2025: Hội đồng Thẩm định chia sẻ những thông tin thú vị

Không chỉ là “chấm điểm”, mà là cơ hội để ghi nhận và khuyến khích doanh nghiệp

Bà Lê Thái Hà, Giám đốc điều hành Quỹ VinFuture, Giám đốc điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, thành viên Hội đồng thẩm định Vietnam ESG Awards 2025, cho rằng điều quan trọng nhất là đảm bảo quá trình đánh giá không chỉ là “chấm điểm”, mà còn là cơ hội để đối thoại, ghi nhận và khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục cải thiện.

"Về quy trình, Hội đồng Thẩm định gồm các chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau - môi trường, quản trị doanh nghiệp, tài chính bền vững, khoa học công nghệ và các tổ chức phát triển", bà nói.

Mỗi hồ sơ được xem xét độc lập theo bộ tiêu chí thống nhất, dựa trên bằng chứng và dữ liệu cụ thể, trước khi được thảo luận tập thể để đi đến kết luận chung.

"Chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng việc lan tỏa tinh thần khích lệ. Các danh vị không chỉ nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đã đạt thành tựu nổi bật mà còn mong muốn chia sẻ những mô hình và thực tiễn tốt để truyền cảm hứng, giúp các doanh nghiệp khác cùng hành động vì mục tiêu phát triển bền vững", bà Hà chia sẻ.

TS Lê Thái Hà cho rằng điểm đặc biệt của Vietnam ESG Awards 2025 là không chỉ tôn vinh những doanh nghiệp đã đi xa trên hành trình ESG, mà còn hướng tới thúc đẩy tinh thần bắt đầu và kiên định với con đường phát triển bền vững. "Bộ tiêu chí của Vietnam ESG Awards được thiết kế theo 2 cấp độ là cơ bản và nâng cao để doanh nghiệp ở những giai đoạn khác nhau đều có thể tham gia, tự đánh giá và học hỏi", bà cho biết.

Nhiều doanh nghiệp sau khi hoàn thiện hồ sơ cho vòng đầu đã chia sẻ rằng quá trình này giúp họ có cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động của mình dưới lăng kính ESG và đó chính là giá trị lan tỏa mà giải thưởng hướng tới.

TS Lê Thái Hà - Giám đốc điều hành Quỹ VinFuture, Giám đốc điều hành Quỹ Vì tương lai xanh (Ảnh: Hải Long).

TS Bùi Thanh Minh, Phó giám đốc chuyên môn, Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), cho biết bộ tiêu chí của Vietnam ESG Awards 2025 được xây dựng trên cơ sở kế thừa từ bộ tiêu chí năm 2024, đồng thời bổ sung và chỉnh sửa cho phù hợp với doanh nghiệp các ngành hiện nay.

"Năm nay, bộ tiêu chí đặc biệt tích hợp thêm các yếu tố liên quan đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", ông Minh chia sẻ.

Theo ông, bộ tiêu chí được thiết kế dựa trên sự kết hợp giữa các chuẩn mực quốc tế và bối cảnh thực thi thực tế tại Việt Nam. Ở cấp độ toàn cầu, Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 tham chiếu các khung tiêu chuẩn phổ biến như GRI, SASB, TCFD, cùng các tiêu chuẩn ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000 và 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Trong khi đó, ở cấp độ quốc gia, bộ tiêu chí được nội địa hóa theo các chiến lược, chính sách lớn như Chiến lược Tăng trưởng Xanh 2021-2030, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025, đồng thời tham khảo bộ chỉ số VNSI và Khung hướng dẫn triển khai ESG của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính).

"Hội đồng thẩm định không áp dụng máy móc các tiêu chuẩn quốc tế, mà xây dựng khung điểm theo 5 mức độ trưởng thành ESG, từ nhận thức đến hệ thống vận hành hiệu quả có kiểm chứng", ông Minh chia sẻ.

Cách tiếp cận này giúp các doanh nghiệp ở nhiều quy mô khác nhau - từ doanh nghiệp nhỏ và vừa đến tập đoàn toàn cầu - đều có thể tự đánh giá và định vị năng lực ESG của mình trên một thang đo nhất quán, rõ ràng, thực chất. "Chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chuyên môn cao của giải thưởng đồng thời cũng khuyến khích các doanh nghiệp tham gia để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững", TS Bùi Thanh Minh nhấn mạnh.

Cơ hội để doanh nghiệp “khám sức khỏe"

Theo ông Vũ Thanh Thắng, Giám đốc Trí tuệ nhân tạo (CAIO), kiêm nhà sáng lập Công ty cổ phần An ninh mạng SCS - điều quan trọng nhất của Vietnam ESG Awards 2025 không chỉ nằm ở việc đánh giá, mà còn ở việc khuyến khích doanh nghiệp nhìn nhận ESG như một tư duy chiến lược mới.

Theo ông, việc xây dựng hoàn chỉnh bộ tiêu chí ESG được những chuyên gia hàng đầu và có uy tín soạn thảo. Qua đó, đảm bảo bộ tiêu chí được chọn lọc, phát triển bền vững dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế về đo lường ESG đang được thực thi trong doanh nghiệp hiện nay.

“Năm nay, bộ tiêu chí đã có những sự cập nhật tiêu chí công nghệ, đáp ứng được sự thay đổi của doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0”, ông Thắng nhấn mạnh.

TS Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc chuyên môn, Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ảnh: Hải Long).

TS Bùi Thanh Minh cho rằng việc tham gia Vietnam ESG Awards 2025 không chỉ là để doanh nghiệp nhận về một danh vị, mà là một hành trình các bên tự soi chiếu và khẳng định giá trị phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt.

Doanh nghiệp được vinh danh sẽ nhận được nhiều lợi ích thiết thực. Trước hết, uy tín của doanh nghiệp sẽ được nâng cao. Việc đạt các giải thưởng ESG theo khung đánh giá minh bạch, được xác nhận bởi Hội đồng gồm các chuyên gia độc lập uy tín, sẽ giúp doanh nghiệp củng cố niềm tin với đối tác, nhà đầu tư và người tiêu dùng.

Đồng thời, việc đạt giải cũng mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn vốn xanh, khi các quỹ đầu tư và định chế tài chính ngày càng coi ESG là điều kiện tiên quyết. Việc đạt giải giúp doanh nghiệp gia tăng khả năng huy động vốn, đặc biệt là vốn quốc tế.

Không chỉ vậy, ESG còn đang dần trở thành “giấy thông hành” trong chuỗi cung ứng toàn cầu, giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn các yêu cầu từ đối tác.

Theo ông Minh, điểm giá trị khác biệt của Vietnam ESG Awards 2025 nằm ở chỗ danh vị không chỉ dừng ở việc chấm điểm hay vinh danh, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp “khám sức khỏe” và biết hành trình ESG của mình đang ở đâu và đích đến cụ thể như thế nào, từ đó có thể xây dựng lộ trình phù hợp, thực tế.

"Quá trình tham gia còn giúp doanh nghiệp hệ thống hóa dữ liệu, xác định điểm mạnh - điểm yếu trong quản trị bền vững, từ đó tích hợp ESG vào mô hình kinh doanh, định hình chiến lược dài hạn, thay vì chỉ làm ESG như một phong trào", ông nhấn mạnh.

“Tấm hộ chiếu” để doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế

Chia sẻ thêm về thách thức lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam khi thực hành ESG, TS Lê Thái Hà cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ là chi phí hay quy định, mà nằm ở cách doanh nghiệp nhìn nhận và tiếp cận ESG.

"Nhiều doanh nghiệp vẫn xem ESG như một yêu cầu tuân thủ, trong khi trên thực tế, đây nên là một tư duy chiến lược mới - gắn với toàn bộ quá trình quản trị, đầu tư và vận hành. Khi coi ESG là nền tảng cho sự phát triển dài hạn, doanh nghiệp sẽ thấy nhiều cơ hội mở ra: Từ tiết kiệm năng lượng, đổi mới công nghệ xanh đến nâng cao uy tín và thu hút nhà đầu tư", bà Hà nói.

Từ góc nhìn của Hội đồng Thẩm định, bà Hà khuyến nghị doanh nghiệp bắt đầu từ những bước nhỏ nhưng vững chắc như đo lường, công bố và cải tiến liên tục.

"Sự minh bạch trong dữ liệu và hành động không chỉ giúp doanh nghiệp tự hoàn thiện, mà còn tạo dựng niềm tin với cộng đồng và các đối tác - điều cốt lõi để phát triển bền vững thật sự", bà nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển doanh nghiệp, cho rằng việc tham gia và đặc biệt được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2025 mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam nhiều lợi thế chiến lược quan trọng. Đặc biệt trong bối cảnh phát triển bền vững đang trở thành xu thế toàn cầu không thể đảo ngược.

“Trước hết, chỉ riêng việc đăng ký tham gia đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp với các giá trị ESG - không chỉ dừng ở lời nói, mà thể hiện qua quá trình lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và cải tiến”, ông Mạc Quốc Anh chia sẻ.

Ông cho rằng chính quá trình này đã giúp doanh nghiệp tự nâng cấp mình, đồng thời gửi đi một thông điệp rõ ràng tới nhân viên, đối tác và xã hội về tinh thần trách nhiệm, minh bạch và hướng tới phát triển bền vững.

Khi được vinh danh, doanh nghiệp không chỉ nhận về một danh hiệu, mà còn sở hữu “chứng nhận” được đánh giá bởi một Hội đồng chuyên gia độc lập và uy tín. “Doanh nghiệp có thể tận dụng uy tín này trong truyền thông, marketing, báo cáo thường niên hay hồ sơ đối tác. Nó là một "dấu chứng nhận" cho năng lực quản trị bền vững - yếu tố giúp củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư”, ông nói thêm.

Ông Vũ Thanh Thắng, Giám đốc Trí tuệ nhân tạo (CAIO), kiêm nhà sáng lập Công ty cổ phần An ninh mạng SCS (Ảnh: NVCC).

Nói về giá trị của việc được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2025, ông Vũ Thanh Thắng cho rằng đây là một “tấm hộ chiếu” để doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế, thu hút vốn đầu tư.

"Uy tín này sẽ giúp doanh nghiệp khác biệt với các đối thủ, đặc biệt khi khách hàng, nhà đầu tư nước ngoài, đối tác đang ngày càng quan tâm tới yếu tố ESG trong lựa chọn hợp tác”, ông chia sẻ.

Theo ông Thắng, đối với các nhà đầu tư nước ngoài hoặc chuỗi cung ứng toàn cầu, việc doanh nghiệp được vinh danh về ESG là một tín hiệu mạnh về quản trị rủi ro, trách nhiệm xã hội và môi trường, từ đó có thể giúp dễ tiếp cận vốn, hợp đồng hoặc liên doanh. “Nó cũng khẳng định tiềm năng phát triển doanh nghiệp hướng tới thị trường toàn cầu, hoà nhập với sân chơi của các doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng trên thế giới”, ông nói.

Ông Thắng nhấn mạnh rằng doanh nghiệp tham gia Vietnam ESG Awards 2025 sẽ nhận được lợi ích kép là vừa được nâng cao thương hiệu và vừa nhận được sự tư vấn từ những chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong Hội đồng.

ESG không dừng lại ở báo cáo, mà trở thành “ngôn ngữ chung” của phát triển bền vững

Ở góc độ mở rộng cơ hội kinh doanh, ông Mạc Quốc Anh cho rằng việc được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2025 mang lại cho doanh nghiệp lợi thế rõ rệt trong đàm phán và hợp tác. Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi ESG được xem là tiêu chí đầu vào bắt buộc.

“Một doanh nghiệp được công nhận về ESG sẽ dễ dàng tiếp cận hơn với các tập đoàn đa quốc gia, quỹ đầu tư hoặc tổ chức tài chính quốc tế”, ông phân tích.

Vị chuyên gia cho rằng việc được vinh danh góp phần tạo niềm tin với nhà đầu tư cả trong và ngoài nước rằng doanh nghiệp đã tuân thủ những chuẩn mực nghiêm ngặt hơn về môi trường, xã hội, quản trị. "Điều này giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn, hoặc có thể nhận các điều kiện thuận lợi hơn như lãi suất thấp hơn, hỗ trợ từ các quỹ ESG, ngân hàng xanh...”, ông nói thêm.

Ngoài việc mở rộng thị trường, doanh nghiệp được vinh danh còn có thể mở rộng mạng lưới. Các doanh nghiệp, tổ chức, các hiệp hội sẽ nhìn vào danh sách vinh danh như một “danh sách gợi ý” cho hợp tác. Do đó, danh hiệu giúp doanh nghiệp được mời vào các chương trình hợp tác, hội thảo, dự án phát triển bền vững.

Ông Quốc Anh nhấn mạnh rằng giá trị của Vietnam ESG Awards 2025 còn ở tác động sâu rộng đối với năng lực nội tại của doanh nghiệp. “Quá trình tham gia Vietnam ESG Awards 2025 buộc doanh nghiệp phải rà soát lại toàn bộ hoạt động liên quan tới ESG về chính sách, quy trình, báo cáo tới kiểm tra và cải tiến. Đây là việc “làm bài” có tác dụng nâng cấp hệ thống quản trị nội bộ”, ông nói.

GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển doanh nghiệp (Ảnh: Hải Long).

Còn về vai trò của Hội đồng Thẩm định, ông Bùi Thanh Minh nhấn mạnh rằng nguyên tắc độc lập, khách quan và minh bạch lên hàng đầu. Tuy nhiên, theo ông, ESG không chỉ là một giải thưởng mà đó là hành trình thay đổi nhận thức và văn hóa doanh nghiệp.

"Làm thế nào để khuyến khích doanh nghiệp thay đổi nhận thức? Các mục tiêu quốc gia không thể đạt được với chỉ một vài trăm doanh nghiệp mà cần sự chung tay của cả cộng đồng doanh nghiệp", ông khẳng định rằng Hội đồng thẩm định xem vai trò "truyền cảm hứng" không đối lập mà bổ sung cho yếu tố công tâm.

Vị chuyên gia cũng tiết lộ rằng danh vị Vietnam ESG Awards 2025 được đánh giá dựa trên bằng chứng và khích lệ dựa trên tiềm năng. Hội đồng sẽ chấm điểm trên dữ liệu xác thực, nhưng vẫn nhìn nhận và ghi nhận nỗ lực đổi mới của doanh nghiệp, nhất là các sáng kiến ESG nội sinh.

Bên cạnh đó, việc minh bạch khung chấm điểm và phản hồi sau thẩm định giúp doanh nghiệp thấy rõ lộ trình cải thiện, chứ không chỉ kết quả. Mỗi doanh nghiệp được vinh danh cũng sẽ trở thành đại sứ lan tỏa giá trị ESG - để ESG không dừng lại ở báo cáo, mà trở thành “ngôn ngữ chung” của phát triển bền vững.

"Sau các vòng chấm khác nhau, nếu có sự khác biệt, chúng tôi sẽ trao đổi cụ thể về các khác biệt để thống nhất quan điểm. Do đó, kết quả đưa ra cuối cùng là ý kiến tập thể những chuyên gia độc lập, đến từ các lĩnh vực khác nhau", ông Minh khẳng định.