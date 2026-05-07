CEO Nvidia tiết lộ nghề ít bị AI thay thế nhất hiện nay

Trí tuệ nhân tạo đang làm đảo lộn thị trường lao động toàn cầu với tốc độ chưa từng có. Từ nhân viên văn phòng, lập trình viên cho tới các vị trí sáng tạo nội dung, ngày càng nhiều người lo ngại công việc của mình có thể bị AI thay thế chỉ trong vài năm tới.

Nhưng giữa làn sóng bất an đó, CEO Nvidia Jensen Huang lại đưa ra một góc nhìn rất khác. Người đứng đầu công ty giá trị nhất thế giới cho rằng thay vì sợ hãi AI, người lao động nên học cách thích nghi với nó. Và theo ông, có một lĩnh vực sẽ tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong mọi cuộc cách mạng công nghệ: kỹ thuật.

Với khối tài sản hơn 175 tỷ USD cùng hành trình biến Nvidia từ hãng card đồ họa cho game thủ thành “đế chế AI” trị giá hơn 5.100 tỷ USD, quan điểm của Huang đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới trẻ toàn cầu.

Trong bối cảnh AI đang viết lại luật chơi của thị trường lao động, CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng người trẻ không nên né tránh sự thay đổi mà cần chủ động thích nghi với nó (Ảnh: Digit).

Vì sao kỹ sư khó bị AI thay thế?

Trong chia sẻ với Fortune, Jensen Huang cho rằng kỹ thuật không chỉ là học lập trình hay vận hành máy móc. Điều quan trọng nhất mà ngành này mang lại là tư duy giải quyết vấn đề. “Kỹ thuật dạy con người bắt đầu từ các nguyên lý nền tảng, dựa trên toán học và vật lý để xử lý những vấn đề thực tế”, Huang nói.

Theo ông, giá trị lớn nhất của kỹ sư nằm ở khả năng chia nhỏ những bài toán phức tạp thành các phần có thể giải quyết được. Đây cũng chính là nền tảng giúp Nvidia xây dựng nên các hệ thống AI và điện toán mạnh nhất thế giới hiện nay. Khi AI ngày càng giỏi xử lý dữ liệu và tự động hóa công việc lặp lại, những kỹ năng mang tính sáng tạo, tư duy logic và khả năng đưa ra quyết định của con người lại càng trở nên quan trọng.

Huang cho rằng những vấn đề lớn nhất trong kinh doanh và công nghệ thường không có đáp án sẵn. Chúng đòi hỏi sự bền bỉ, óc sáng tạo và khả năng theo đuổi mục tiêu dài hạn - những điều máy móc chưa thể thay thế hoàn toàn. Quan điểm này cũng gắn liền với chính cuộc đời của ông.

Ít ai biết trước khi trở thành tỷ phú công nghệ, Jensen Huang từng làm nhiều công việc tay chân như giao báo, nhổ cỏ thuê và rửa bát tại chuỗi nhà hàng Denny’s. Ông theo học ngành kỹ thuật điện tại Đại học Bang Oregon và gia nhập IEEE - tổ chức kỹ thuật lớn nhất thế giới. Mới đây, IEEE đã trao cho Huang Huân chương Danh dự nhằm ghi nhận những đóng góp của ông cho ngành điện toán hiện đại.

AI không lấy hết việc làm, mà đang tạo ra cuộc chơi mới

Theo Jensen Huang, AI sẽ khiến nhiều nghề biến mất, nhưng đồng thời cũng mở ra hàng loạt công việc chưa từng tồn tại trước đây. “AI sẽ định hình lại mọi công việc. Một số nghề sẽ không còn cần thiết nữa. Nhưng rất nhiều nghề mới sẽ xuất hiện vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta hôm nay”, ông nói.

Trong làn sóng chuyển đổi này, kỹ sư sẽ trở thành lực lượng trung tâm vì họ là những người trực tiếp xây dựng, kiểm soát và phát triển công nghệ mới. Dữ liệu thị trường lao động Mỹ cũng đang phản ánh xu hướng đó.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực như kỹ thuật điện, điện tử và phần cứng máy tính được dự báo tăng nhanh hơn mức trung bình của toàn nền kinh tế trong nhiều năm tới. Trong khi đó, nhu cầu nhân lực bùng nổ ở các ngành AI, năng lượng và quốc phòng đang khiến khoảng cách giữa cung và cầu kỹ sư ngày càng lớn.

Ngay cả Nvidia cũng đang mở rộng quy mô chưa từng có. Fortune cho biết công ty này dự kiến tăng gấp đôi số lượng nhân sự lên khoảng 75.000 người trong thập kỷ tới, với trọng tâm tuyển dụng là đội ngũ kỹ sư và nhân sự công nghệ chất lượng cao.

Theo Huang, AI không khiến con người “ít việc hơn” mà ngược lại đang mở ra nhiều ý tưởng mới hơn bao giờ hết. “AI đang mở rộng phạm vi công việc của con người chứ không thu hẹp nó”, ông nhấn mạnh.

AI không xóa bỏ công việc mà đang thay đổi cách định nghĩa về lao động, mở ra những cơ hội chưa từng có (Ảnh: Getty).

Kỷ nguyên AI mở ra “vạch xuất phát mới” cho người trẻ

Thông điệp của Jensen Huang không chỉ dành cho sinh viên công nghệ hay giới kỹ sư. Ông cho rằng trong tương lai, bất kỳ ai làm việc trong lĩnh vực tài chính, giáo dục, y tế hay truyền thông cũng cần hiểu và biết cách sử dụng AI. “Mọi người trẻ nên trở thành chuyên gia AI”, Huang nói.

Theo CEO Nvidia, AI đang làm giảm đáng kể rào cản tri thức ở mọi ngành nghề. Những người biết tận dụng công nghệ sẽ có lợi thế lớn hơn rất nhiều trong công việc và sự nghiệp. Ông tin thế giới hiện nay đang ở giai đoạn đầu của một cuộc cách mạng công nghiệp mới - nơi mọi người gần như cùng đứng trên một vạch xuất phát.

Điều đó đồng nghĩa cơ hội không chỉ thuộc về những tập đoàn lớn hay các chuyên gia kỳ cựu. Những người trẻ biết học hỏi nhanh, giữ sự tò mò và chủ động thích nghi có thể bứt phá rất mạnh trong vài năm tới.

Hành trình của Jensen Huang cũng là ví dụ điển hình cho điều đó. Từ một sinh viên kỹ thuật điện và nhân viên rửa bát tại Denny’s, ông đã xây dựng nên công ty có ảnh hưởng lớn nhất thế giới trong kỷ nguyên AI.

Nhưng theo Huang, thành công cuối cùng không nằm ở tài sản hay công nghệ. “Mục tiêu cuối cùng là gia đình và những người bạn yêu thương. Chúng ta làm mọi thứ là vì họ”, ông nói.

Trong thời đại AI thay đổi quá nhanh, lựa chọn đúng kỹ năng và đúng tư duy có thể sẽ là “tấm vé sinh tồn” quan trọng nhất với người lao động trẻ.