Vàng đang âm thầm đổi luật chơi, lộ diện tín hiệu đáng lo

Vàng không còn là kênh trú ẩn an toàn để mua và nắm giữ?

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn phủ bóng bất ổn, vàng tiếp tục giữ vai trò tâm điểm trong danh mục đầu tư. Tuy nhiên, hình ảnh quen thuộc của một “kênh trú ẩn an toàn” với nhịp tăng giá ổn định đang dần lùi vào quá khứ.

Thay vào đó là một thị trường phức tạp hơn, nơi giá không chỉ phản ánh cung - cầu, mà còn bị chi phối mạnh bởi dòng tiền, tâm lý và cấu trúc giao dịch.

Trong 2 năm qua, giá vàng đã từ vùng 1.900-2.100 USD/ounce năm 2023 vượt mốc 3.000 USD đầu năm 2025 và nhanh chóng tiến lên trên 4.000 USD/ounce sau đó. Diễn biến này không đơn thuần là một chu kỳ tăng giá mà là dấu hiệu của sự thay đổi mang tính cấu trúc.

Chiến lược “mua và nắm giữ” từng là lựa chọn quen thuộc với nhiều nhà đầu tư vàng. Nhưng thực tế gần đây cho thấy công thức này đang mất dần hiệu quả.

Theo giới quan sát, dù xu hướng dài hạn vẫn nghiêng về tăng giá nhưng giá vàng vẫn có thể xen kẽ những nhịp điều chỉnh mạnh, dao động hàng chục USD/ounce chỉ trong thời gian ngắn. Điều này phản ánh sự gia tăng rõ rệt của dòng tiền ngắn hạn - những nhà đầu tư tận dụng biến động để tìm kiếm lợi nhuận nhanh.

Các chuyên gia cho rằng khi dòng tiền thay đổi, thị trường trở nên nhạy cảm hơn với tin tức, dễ bị chi phối bởi tâm lý đám đông và không còn “hiền” như trước. Trong bối cảnh đó, việc “mua rồi để đó” không còn là chiến lược an toàn tuyệt đối, trong khi giao dịch ngắn hạn lại đòi hỏi kỹ năng, kỷ luật và khả năng quản trị rủi ro cao hơn.

Thị trường liên tục chứng kiến những pha vượt đỉnh rồi nhanh chóng điều chỉnh, cho thấy sự phân hóa mạnh giữa các dòng tiền. Thay vì một xu hướng tăng một chiều, vàng đang vận động trong trạng thái dao động biên độ lớn. Nếu trước đây mốc 2.000 USD/ounce từng là ranh giới rõ rệt giữa bên mua và bên bán, thì hiện tại các ngưỡng 3.000-4.000 USD lại trở thành vùng giằng co kéo dài.

Theo ông Rich Checkan, chủ tịch kiêm CEO của công ty tài chính Asset Strategies International, thị trường vàng có thể ghi nhận một nhịp hồi phục nhẹ sau tác động từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt khi căng thẳng tại Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng một xu hướng gia tăng bền vững chỉ thực sự rõ nét khi các rủi ro địa chính trị được giải quyết.

Cùng quan điểm, ông Adam Button, trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại ForexLive, cho rằng xung đột Trung Đông có thể sớm đi đến hồi kết. Nếu kịch bản này xảy ra, ông dự báo giá vàng có thể tăng vọt lên mốc 5.000 USD/ounce chỉ trong vài tuần, thậm chí còn cao hơn.

Nhân viên xếp vàng trong kho (Ảnh: Shutterstock).

Tín hiệu đáng lo của giá vàng

Ở chiều ngược lại, ông Lukman Otunuga, chiến lược gia thị trường cấp cao tại FXTM, lại tỏ ra thận trọng hơn. Theo ông, giá vàng vẫn có thể đối mặt với nhiều lực cản khi chưa có tín hiệu rõ ràng cho thấy xung đột Trung Đông sớm chấm dứt.

Theo ông này, dù đã xuất hiện các thỏa thuận ngừng bắn nhưng eo biển Hormuz vẫn chưa được nối lại hoàn toàn hoạt động vận tải. Đồng thời, trong bối cảnh bất ổn kéo dài khiến tâm lý thị trường dần “mệt mỏi”, giá vàng có nguy cơ chịu áp lực, nhất là khi giá dầu duy trì ở mức cao.

Trong bối cảnh đó, các ngân hàng trung ương khó có thể đưa ra quyết định chính sách rõ ràng cho đến khi xác định được lạm phát là tạm thời hay mang tính dai dẳng. Điều này đồng nghĩa với việc giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, áp lực lớn nhất hiện nay đến từ việc thị trường đang điều chỉnh kỳ vọng theo hướng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Khi lãi suất được dự báo duy trì ở mức cao trong thời gian dài, sức hấp dẫn của trái phiếu gia tăng, trong khi vàng - tài sản không sinh lãi - trở nên kém hấp dẫn hơn.

Đáng chú ý, ông cũng chỉ ra một tín hiệu đáng lo ngại khác là việc giá vàng không thể tận dụng đà suy yếu của đồng USD trong thời gian qua. Theo chuyên gia này, trong điều kiện thông thường, hai tài sản này thường biến động ngược chiều. Tuy nhiên, việc cả vàng và USD cùng suy yếu cho thấy lực cầu đối với kim loại quý đang giảm sút, qua đó làm dấy lên lo ngại về triển vọng trung hạn của thị trường.

Bên cạnh vai trò tài sản tài chính, vàng còn là hàng hóa tiêu dùng quan trọng, đặc biệt tại các thị trường châu Á. Tuy nhiên, nhu cầu này mang tính chu kỳ rõ rệt. Các dịp lễ, mùa cưới thường thúc đẩy sức mua và hỗ trợ giá. Ngược lại, trong giai đoạn trầm lắng, lực cầu suy yếu khiến giá vàng dễ bị chi phối bởi các yếu tố tài chính như lãi suất, tỷ giá hay dòng vốn đầu tư.

Sự đan xen giữa yếu tố tiêu dùng và tài chính khiến biến động giá ngày càng khó đoán định. Khi cả hai cùng tác động, thị trường có thể phản ứng mạnh và nhanh hơn dự kiến.