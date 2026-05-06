Giá dầu rơi thẳng đứng

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 6/5 (giờ Mỹ), giá dầu thô giảm sâu. Cụ thể, giá dầu Brent lao dốc 8% xuống còn 101 USD/thùng, mức giảm sâu nhất trong hơn một tháng. Hợp đồng tương lai Brent cũng mất 7,4%, lùi về 101,78 USD/thùng.

Diễn biến tương tự với dầu WTI của Mỹ khi giá giao ngay “rơi thẳng” 8,6% xuống 93,4 USD/thùng, còn hợp đồng tương lai giảm 7,8% về 94,21 USD/thùng. Đáng chú ý, cú giảm mạnh này nối dài đà đi xuống khi cả 2 loại dầu này đều đã giảm gần 4% trong phiên trước đó.

Giá dầu quay đầu giảm mạnh (Ảnh: Trading economics).

Hãng tin Axios ngày 6/5 dẫn lời 2 quan chức Mỹ và 2 nguồn tin khác cho biết, Nhà Trắng tin rằng Mỹ đang tiến gần đến một thỏa thuận với Iran về bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn.

Theo các nguồn tin, Mỹ dự kiến ​​Iran sẽ phản hồi về một số điểm quan trọng của bản ghi nhớ trong vòng 48h tới. Dù chưa có thỏa thuận chính thức nhưng đây được xem là thời điểm hai bên tiến gần nhất tới một giải pháp kể từ khi căng thẳng bùng phát hôm 28/2.

Phía Iran xác nhận đang “đánh giá” đề xuất hòa bình từ Mỹ, đồng thời nhấn mạnh chỉ chấp nhận một thỏa thuận “công bằng”. Trong khi đó, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Chính quyền Tổng thống Trump cung cấp thông tin khoảng 23.000 thủy thủ trên các tàu thuộc 87 quốc gia đã bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư sau khi Iran gần như đóng cửa tuyến eo biển này.

Theo ông Warren Patterson, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại ING, việc khôi phục dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz là yếu tố then chốt để ổn định thị trường. Ông lưu ý, khoảng 13 triệu thùng/ngày nguồn cung bị gián đoạn hiện chủ yếu được bù đắp bằng tồn kho, nhưng lượng dự trữ này đang suy giảm nhanh, khiến thị trường trở nên mong manh hơn trước các cú sốc.

Ở góc nhìn khác, ông Nicolo Bocchin, chuyên gia của công ty tài chính Azimut Group, cho rằng chi phí năng lượng tăng cao đã bắt đầu làm suy yếu nhu cầu toàn cầu. Ngay cả khi eo biển Hormuz được mở lại, quá trình khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải và thương mại cũng có thể mất nhiều tuần.