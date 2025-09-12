Hé lộ bộ tiêu chí Vietnam ESG Awards 2025

Vietnam ESG Awards là điểm nhấn của Diễn đàn ESG Việt Nam. Từ ngày 4/9, cổng đăng ký tham gia Vietnam ESG Awards 2025 chính thức được mở, nhận các hồ sơ tham dự từ cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị có thực thi ESG hoặc tích hợp việc thực hiện ESG trong vận hành.

Các đơn vị quan tâm tới Vietnam ESG Awards 2025 có thể gửi đăng ký tại đây . Cổng đăng ký tham gia Vietnam ESG Awards 2025 sẽ đóng lại vào 10h ngày 5/11.

Tiêu chí đánh giá tại Vietnam ESG Awards 2025 gồm bộ tiêu chí cơ bản, bộ tiêu chí nâng cao.

Bộ tiêu chí cơ bản của Vietnam ESG Awards 2025 bao gồm 3 trụ cột chính: Môi trường (E), Xã hội (S) và Quản trị (G) với 20 chỉ số trên mỗi trụ cột. Bộ tiêu chí này được Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards, gồm những chuyên gia uy tín về ESG, phát triển bền vững, chọn lọc và thống nhất căn cứ trên chuẩn quốc tế về đo lường mức độ thực thi ESG trong doanh nghiệp.

Bộ tiêu chí cơ bản năm nay bổ sung và được nâng cấp với phương pháp đánh giá theo chu trình PDCA (Plan - Do - Check - Act, tức Kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động) nhằm đo lường tốt hơn và hiệu quả hơn nữa các tiêu chí trong thực thi ESG của doanh nghiệp. Cách đánh giá này giúp phản ánh toàn diện hơn mức độ thực thi ESG của doanh nghiệp, không chỉ ghi nhận sự hiện diện của hoạt động mà còn đánh giá cả quá trình lên kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và hành động.

Các bước để đăng ký tham dự Vietnam ESG Awards 2025

Sau khi vượt qua vòng 1 với Bộ tiêu chí cơ bản, các đơn vị sẽ được Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 liên hệ trực tiếp để hướng dẫn chuẩn bị Bộ tiêu chí nâng cao. Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 sẽ đánh giá hồ sơ vòng 2 và đưa ra kết quả cuối cùng. Các đơn vị đạt tiêu chí sẽ được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2025 thuộc khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2025.

Đáng chú ý, điểm mới của Vietnam ESG Awards 2025 là sẽ bổ sung hạng mục vinh danh về ứng dụng khoa học công nghệ trong thực thi ESG, với 15 tiêu chí phân bổ đều cho ba cấu phần môi trường, xã hội và quản trị.

Vietnam ESG Awards 2025 thuộc khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 với chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững".

Sau lễ phát động Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, 2 hội thảo quy mô lớn chủ đề "Giải pháp chuyển đổi số và thực hành ESG - Chìa khóa hướng tới hội nhập kinh tế toàn cầu" ngày 24/6 và hội thảo “Thực thi ESG bằng AI: Doanh nghiệp cần làm gì?” ngày 14/8 tại TPHCM được tổ chức đã thu hút đông đảo các đại biểu tham gia, có nhiều nội dung hấp dẫn.

Từ nay tới cuối năm, Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 còn nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn như các tọa đàm, hội thảo, talkshow, company tour... hứa hẹn sẽ đem tới nhiều thông tin giá trị, hữu ích cho các tổ chức, doanh nghiệp đang thực thi ESG, quan tâm tới thực thi ESG, hướng tới phát triển bền vững.