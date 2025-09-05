4 bước đơn giản để tham gia Vietnam ESG Awards 2025

Từ ngày 4/9, cổng đăng ký tham gia Vietnam ESG Awards 2025 chính thức được mở, nhận các hồ sơ tham dự từ cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị có thực thi ESG hoặc tích hợp việc thực hiện ESG trong vận hành.

Các đơn vị quan tâm tới Vietnam ESG Awards 2025 có thể gửi đăng ký tại đây . Cổng đăng ký tham gia Vietnam ESG Awards 2025 sẽ đóng lại vào 10h ngày 5/11.

Để đăng ký tham dự Vietnam ESG Awards 2025, đơn vị thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tham gia Vòng 1

Doanh nghiệp hoặc tổ chức đăng ký tham dự Vietnam ESG Awards 2025 được phân thành 2 loại hình gồm Sản xuất và Thương mại - Dịch vụ.

Các đơn vị tham gia truy cập lựa chọn một trong hai loại hình hoạt động phù hợp và cung cấp thông tin cơ bản về đơn vị. Ban Tổ chức sẽ liên hệ qua email để hướng dẫn chi tiết quy trình chuẩn bị Bộ tiêu chí cơ bản của Vietnam ESG Awards 2025.

Bước 2: Nộp hồ sơ Vòng 1

Các đơn vị tham gia nộp Bộ tiêu chí cơ bản đã hoàn thiện cho Ban Tổ chức qua email. Ban Tổ chức sẽ thu thập thông tin và tiến hành chuyển và đánh giá hồ sơ Vòng 1.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ Vòng 2

Các đơn vị vượt qua Vòng 1 sẽ được Ban Tổ chức liên hệ trực tiếp để hướng dẫn chuẩn bị Bộ tiêu chí nâng cao.

Bước 4: Thẩm định và Vinh danh

Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 sẽ đánh giá hồ sơ Vòng 2 và đưa ra kết quả cuối cùng. Các đơn vị đạt tiêu chí sẽ được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2025 thuộc khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2025.

Vietnam ESG Awards là danh vị tôn vinh những tổ chức tiên phong trong việc áp dụng các tiêu chí ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị). Không chỉ là dấu mốc trong hành trình phát triển của các doanh nghiệp được ghi nhận, Vietnam ESG Awards còn mang theo thông điệp thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp chung tay xây dựng tương lai bền vững.

Bộ tiêu chí cơ bản của Vietnam ESG Awards bao gồm 3 trụ cột chính là môi trường (E), xã hội (S) và quản trị (G) với 20 chỉ số trên mỗi trụ cột. Bộ tiêu chí này được Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards, gồm những chuyên gia uy tín về ESG, phát triển bền vững, chọn lọc và thống nhất căn cứ trên chuẩn quốc tế về đo lường mức độ thực thi ESG trong doanh nghiệp.

Sau khi vượt qua Vòng 1 với Bộ tiêu chí cơ bản, các đơn vị sẽ được Ban Tổ chức liên hệ trực tiếp để hướng dẫn chuẩn bị Bộ tiêu chí nâng cao.

Từ nay tới cuối năm, Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 còn nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn như các tọa đàm, hội thảo, talkshow, company tour... hứa hẹn sẽ đem tới nhiều thông tin giá trị, hữu ích cho các tổ chức, doanh nghiệp đang thực thi ESG, quan tâm tới thực thi ESG, hướng tới phát triển bền vững.

Vietnam ESG Awards là điểm nhấn của Diễn đàn ESG Việt Nam. Năm 2024, Diễn đàn ESG Việt Nam với chủ đề "Chiến lược phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới" gồm một chuỗi sự kiện, hoạt động, trong đó có Vietnam ESG Awards 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp, nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp.

31 đơn vị được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2024 đều là những đơn vị lớn, có những dấu ấn và kết quả nhất định trong thực thi ESG. Trải qua 2 vòng đánh giá công tâm từ các thành viên của Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2024, những đơn vị được Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam vinh danh đều được đánh giá là xứng đáng.

Vietnam ESG Awards 2025 thuộc khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 với chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững".

Sau lễ phát động Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, 2 hội thảo quy mô lớn chủ đề "Giải pháp chuyển đổi số và thực hành ESG - Chìa khóa hướng tới hội nhập kinh tế toàn cầu" ngày 24/6 và hội thảo “Thực thi ESG bằng AI: Doanh nghiệp cần làm gì?” ngày 14/8 tại TPHCM được tổ chức đã thu hút đông đảo các đại biểu tham gia, có nhiều nội dung hấp dẫn.