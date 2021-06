Việt Nam tính ưu đãi ô tô điện, xe Trung Quốc "nhúng chân" vào ASEAN

Dân trí Trong khi các bộ ngành Việt Nam đang nghiên cứu phương án biệt đãi xe ô tô điện, các hãng xe hơi từ Trung Quốc đã hiện thực hóa việc thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường ASEAN đầy béo bở.

Thông tin chính sách đối với xe hơi nổi bật nhất tuần qua là việc Bộ Tài chính đưa ra các thông tin về chính sách ưu đãi xe điện của một loạt quốc gia, trong đó có các nước hàng đầu ASEAN, rồi các cường quốc như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương ủng hộ biệt đãi ô tô điện

Bộ Tài chính khẳng định: chính sách ưu đãi đối với xe ô tô điện là tương lai, các nước đều ủng hộ trực tiếp cho doanh nghiệp hoặc giảm thuế phí lên người tiêu dùng cuối cùng. Chính động thái trên đã dọn đường cho ngành công nghiệp xe hơi, các startup xe điện phát triển mạnh mẽ ở rất nhiều quốc gia.

Với đề xuất ưu đãi Thuế tiêu thụ đặc biệt và phí trước bạ với xe ô tô điện của VinFast, Bộ Tài chính cho rằng vấn đề này thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, quan điểm của Bộ là ủng hộ và cân nhắc các thủ tục, quy trình rút gọn để hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo thông tin Dân trí có được, Bộ Công Thương cũng đồng tình với đề xuất ưu đãi thuế phí với xe điện, đề nghị Bộ Tài chính cùng các cấp ngành liên quan cân nhắc thực hiện.

Hàng loạt quốc gia biệt đãi và tạo luồng xanh cho xe điện?

Theo thông tin của Bộ Tài chính, hàng loạt các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc, Mỹ và Bắc Âu đã, đang và sẽ có những cơ chế cực kỳ ưu đãi cho xe điện.

Tại Hàn Quốc, từ năm 2011, Chính phủ đã tặng tiền cho người dân để khuyến khích mua xe chạy điện. Đối với các hãng xe hơi, Chính phủ hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng như trạm sạc, đặt hàng nghiên cứu các bằng sáng chế về pin.

Tại Trung Quốc, các hãng xe điện được giảm 50% phí trước bạ, các loại thuế khác đều được miễn và chính sách nước này cho xe điện đều được thực hiện tối ưu. Vì vậy, xu hướng các Startup xe điện của Trung Quốc mọc ra như nấm sau mưa nhờ đi vào công nghệ, pin và vật liệu mới.

Thái Lan và Indonesia là hai quốc gia sản xuất, lắp ráp xe hơi lớn nhất Đông Nam Á, Hiện các nước này cũng miễn thuế nhập linh kiện cho doanh nghiệp sản xuất xe xanh, xe điện. Thái Lan giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện chạy pin theo mức độ phát thải 5-12,5%.

Doanh nghiệp sản xuất ô tô điện tại Thái Lan được Chính phủ nước này miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 5-8 năm. Còn các nhà sản xuất nhiều hơn một linh kiện chính của ô tô điện cũng có thể được miễn thuế thêm một năm cho mỗi linh kiện chính nhưng tối đa là 10 năm.

Xe hơi Trung Quốc đổ bộ ASEAN, Việt Nam

Sau hàng loạt nhà máy của SAIC và Geely được mở tại Indonesia, Thái Lan và Malaysia, mới đây, hãng xe lớn, nổi tiếng nhất Trung Quốc là Great Wall Motors đã khánh thành nhà máy 700 triệu USD tại Thái Lan. Mẫu xe được hãng xe Trung Quốc phát triển là Haval - thương hiệu xe nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc, được xuất khẩu đi nhiều nước châu Âu, Trung Đông.

Với việc mở rộng nhà máy tại Thái Lan, sau MG của SAIC, Haval có thể sớm vào Việt Nam trong cuối năm 2021 và 2022. Đây thực sự là áp lực cạnh tranh lớn cho các hãng xe tại Việt Nam bởi giá xe các mẫu Haval tại Trung Quốc chỉ từ 300 đến 600 triệu đồng. Phân khúc được nhiều người chọn mua tại Việt Nam và có thể đối thủ cạnh tranh trực tiếp của hàng loạt mẫu xe phân khúc B và A tại Việt Nam.

Xe Trung Quốc nhập về Việt Nam tăng 6 lần

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan, lượng xe Trung Quốc vào thị trường Việt Nam 5 tháng qua bất ngờ tăng vọt. Tổng lượng xe nước này nhập vào Việt Nam là hơn 9.400 chiếc, gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lượng xe Trung Quốc nhập vào Việt Nam 5 tháng qua bằng cả năm 2020, 2019. Đây là dữ liệu cho thấy xe nhập Trung Quốc bắt đầu tăng trở lại Việt Nam.

Về chủng loại, xe Trung Quốc vào Việt Nam vẫn chủ yếu là xe tải, xe chuyên dụng và chỉ có 30% là xe dưới 9 chỗ ngồi. Tuy nhiên, lượng xe con nhập vào Việt Nam hiện tăng mạnh, trong đó có thương hiệu nổi tiếng như Beijing X7, Baic, Dongfeng...

Doanh số bán xe tháng 5 tụt dốc không phanh

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 5 doanh số thị trường xe hơi giảm mạnh so với tháng trước, tỷ lệ giảm hai con số, ở mức đáng báo động.

Tổng doanh số xe hơi bán ra đạt gần 25.600 chiếc, bao gồm hơn 17.500 xe du lịch, 7.400 xe thương mại. Doanh số xe du lịch giảm 14%, xe thương mại giảm 16% và xe chuyên dụng giảm 33%.

Lượng xe lắp ráp trong nước bán ra chỉ đạt hơn 13.800 chiếc, chiếm 53% lượng xe tiêu thụ, giảm 20% so với tháng trước. Lượng xe nhập bán được là hơn 11.600 chiếc, giảm 7%.

Rất nhiều hãng xe, thương hiệu xe bị suy giảm doanh số bán đáng báo động trong tháng 5/2021, đơn cử như Mitsubishi chỉ bán ra hơn 2.700 chiếc, giảm gần 600 chiếc so với tháng trước, Toyota bán hơn 5.100 chiếc, giảm 500 chiếc; Ford Việt Nam bán được gần 1.700 chiếc giảm gần 50% lượng xe so với tháng trước; Kia của Thaco chỉ bán được hơn 3.300 chiếc, giảm gần 1.000 chiếc, Mazda duy trì được doanh số hơn 2.400 chiếc, giảm nhẹ so với tháng trước. Honda chỉ bán được hơn 1.400 chiếc, giảm 500 chiếc...

