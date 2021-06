Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, doanh số xe hơi tụt dốc không phanh

Dân trí Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 5 doanh số thị trường xe hơi giảm mạnh so với tháng trước, tỷ lệ giảm hai con số, ở mức đáng báo động.

Tổng doanh số xe hơi bán ra đạt gần 25.600 chiếc, bao gồm hơn 17.500 xe du lịch, 7.400 xe thương mại. Doanh số xe du lịch giảm 14%, xe thương mại giảm 16% và xe chuyên dụng giảm 33%.

Lượng xe lắp ráp trong nước bán ra chỉ đạt hơn 13.800 chiếc, chiếm 53% lượng xe tiêu thụ, giảm 20% so với tháng trước. Lượng xe nhập bán được là hơn 11.600 chiếc, giảm 7%.

Các hãng xe hơi trong nước tụt giảm mạnh doanh số bán hàng trong tháng 5 do tình hình dịch bệnh lan ra nhiều địa phương, phức tạp và khó lường (Ảnh minh họa).

Rõ ràng, lượng tiêu thụ của xe nhập có xu hướng giảm ít hơn so với xe sản xuất trong nước. Trong khi đó, tác động của đại dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hơi trong nước cũng mạnh hơn.

Mặc dù trong 5 tháng đầu năm, lượng xe bán ra vẫn đạt trên 126.800 chiếc, tăng hơn 53% so với cùng kỳ năm trước song thành quả này có được chủ yếu là do các tháng đầu năm, khi dịch bệnh chưa lan rộng ra nhiều địa phương. Bên cạnh đó, năm 2020, thời điểm dịch bệnh đang cực kỳ căng thẳng, Việt Nam áp dụng giãn cách cả nước trong gần một tháng khiến cho doanh số bán xe cực thấp.

Theo báo cáo của VAMA, hầu hết các hãng xe liên doanh, lắp ráp tại Việt Nam chỉ có doanh số tháng 5 vừa phải, thậm chí suy giảm.

Đơn cử như Mitsubishi bán ra hơn 2.700 chiếc, giảm gần 600 chiếc so với tháng trước, Toyota bán hơn 5.100 chiếc, giảm 500 chiếc; Ford Việt Nam bán được gần 1.700 chiếc giảm gần 50% lượng xe so với tháng trước; Kia của Thaco chỉ bán được hơn 3.300 chiếc, giảm gần 1.000 chiếc, Mazda duy trì được doanh số hơn 2.400 chiếc, giảm nhẹ so với tháng trước. Honda chỉ bán được hơn 1.400 chiếc, giảm 500 chiếc...

Duy nhất Hyundai Thành Công có doanh số tăng hơn 6.500 chiếc, tăng hơn 500 chiếc bán ra so với tháng trước.

Dịch bệnh đang tác động lớn đến các doanh nghiệp ô tô trong nước (Ảnh minh họa).

Nhiều mẫu "hot" có doanh số bán ra cao của các hãng cũng vỡ kế hoạch trong tháng 5. Đơn cử như, Vios của Toyota, trong tháng 5, chỉ đạt hơn 1.700 chiếc, giảm 200 chiếc so với tháng trước.

Mitsubishi Xpander cũng chỉ bán được 1.400 chiếc, giảm hơn 100 chiếc so với tháng trước. Hàng loạt các mẫu như Mazda 3, Kia Cerato hay Honda City đều bị giảm doanh số từ vài trăm chiếc.

Theo giới phân tích, đây là vấn đề thực sự đối với các doanh nghiệp, hãng xe bởi nếu không giữ được doanh số tăng trưởng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến doanh số quý và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Về mức giá, hiện khá nhiều mẫu xe được hãng và đại lý giảm giá để kích cầu tiêu dùng. Trong đó các mẫu như Toyota Altis, Camry hay Fortuner đang được các đại lý giảm từ 20 đến 50 triệu đồng/chiếc; những mẫu Ford Everest hay Mazda CX8 cũng được giảm giá gần trăm triệu đồng/chiếc.

Ngoài ra, các phiên bản như Hyundai Elantra, MG rồi Suzuki Ertiga hiện cũng được giảm giá từ 40 đến 70 triệu đồng/chiếc... Xu hướng giảm giá đang bao trùm các mẫu xe, thương hiệu và các hãng xe trên thị trường và có thể mở ra xu hướng giảm giá mới trong quý III.

An Linh