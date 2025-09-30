Việt Nam đặt mục tiêu có 3 doanh nghiệp Nhà nước vào Fortune Global 500

Ngày 30/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp xây dựng đề án, dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế Nhà nước, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo 26 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, dự thảo Nghị quyết đặt ra mục tiêu phấn đấu có ít nhất 3 doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) lọt vào nhóm 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất thế giới (Fortune Global 500). Đồng thời, 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước phải áp dụng nguyên tắc quản trị theo chuẩn mực OECD. Chuẩn mực OECD là bộ nguyên tắc quản trị doanh nghiệp do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế ban hành, nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả, trách nhiệm và bền vững trong hoạt động của doanh nghiệp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận hai mục tiêu trên, cũng như giải pháp đầu tư, phát triển một số tập đoàn, DNNN có quy mô lớn để đóng vai trò dẫn dắt trong những ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược của nền kinh tế.

Một trong những nội dung nổi bật là cơ chế huy động vốn. Theo đó, cần có giải pháp đột phá để doanh nghiệp tiếp cận đủ nguồn vốn, được hỗ trợ lãi suất và cấp tín dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia do cấp có thẩm quyền giao. Chính sách cũng phải đủ mạnh trong việc sử dụng nguồn lực Nhà nước để phát triển các DNNN quy mô lớn.

Cụ thể, dự thảo đề xuất cho phép sử dụng toàn bộ nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; tăng tỷ lệ lợi nhuận sau thuế để lại cho doanh nghiệp; đồng thời có cơ chế giao đất, cho thuê đất trong một số trường hợp đặc thù, không qua đấu giá nhằm phục vụ nhiệm vụ phát triển.

Đối với lĩnh vực khoa học - công nghệ, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước được định hướng xây dựng trung tâm nghiên cứu - phát triển, phòng thí nghiệm, để tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; thí điểm hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm thúc đẩy sáng tạo.

Các đại biểu cũng bàn về cơ chế tiền lương, tiền thưởng để bảo đảm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho DNNN, đồng thời nghiên cứu cơ chế hình thành quỹ cổ phiếu thưởng tại công ty cổ phần nhằm khuyến khích, giữ chân đội ngũ lao động trình độ cao.

Bên cạnh đó, dự thảo định hướng hình thành các doanh nghiệp hoặc nhóm liên kết doanh nghiệp tiên phong, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, thực hiện những dự án trọng điểm quốc gia và khu vực.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp (Ảnh: VGP).

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, còn DNNN là lực lượng dẫn dắt, tiên phong trong phát triển kinh tế. Ông nhấn mạnh, các tập đoàn, tổng công ty phải xác định rõ trách nhiệm và sứ mệnh trong bối cảnh mới, đồng thời chủ động xây dựng chiến lược phát triển xứng tầm.

Tổ biên tập sẽ tiếp tục rà soát, hệ thống hóa và chắt lọc nội dung, bảo đảm vừa trao quyền tự chủ trong giới hạn phù hợp, vừa tăng cường tiềm lực, quy mô và cơ chế hỗ trợ cho DNNN, tách bạch rõ nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh với hoạt động kinh doanh.

Phó Thủ tướng cũng khuyến khích doanh nghiệp Nhà nước tích cực đóng góp ý kiến cho dự thảo đến cùng, kiến nghị và đề xuất với Bộ Tài chính để tiếp thu đầy đủ. Ông nhấn mạnh, Nghị quyết phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sử dụng nguồn lực Nhà nước, mở ra cơ hội để DNNN có điều kiện bứt phá trong giai đoạn tới.