Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Việt Nam sẽ là ngôi nhà thứ hai của NVIDIA

Sáng 23/9, tại Trụ sở UBND TPHCM, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ dự buổi Toạ đàm với Tập đoàn NVIDIA do Bộ Tài chính tổ chức. Sự kiện nhằm tổng kết kết quả hợp tác giữa Việt Nam và NVIDIA thời gian qua, đồng thời bàn thảo định hướng cho các bước đi tiếp theo.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và đại diện các bộ, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp phía Việt Nam đã trao đổi, thảo luận, đề xuất một số nội dung hợp tác với đại diện NVIDIA.

Mong muốn NVIDIA cùng Việt Nam phát triển AI có chủ quyền

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao việc NVIDIA lựa chọn TP.HCM là điểm dừng chân trong chuỗi sự kiện NVIDIA AI Day, nơi cộng đồng công nghệ có thể tiếp cận, trao đổi về những giải pháp và xu hướng AI tiên tiến nhất. Theo ông, đây là hoạt động có ý nghĩa lớn, không chỉ mở ra cơ hội chia sẻ tri thức, mà còn góp phần đưa Việt Nam lên bản đồ các trung tâm phát triển AI của khu vực và thế giới.

NVIDIA AI Day là sự kiện hàng đầu do NVIDIA tổ chức nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua các khóa đào tạo chuyên sâu và kết nối hệ sinh thái AI toàn cầu. TPHCM là một trong số bốn thành phố trên thế giới được chọn tổ chức NVIDIA AI Day 2025, cùng với Tokyo, Sydney và Seoul.

Thỏa thuận hợp tác giữa NVIDIA và Chính phủ Việt Nam, được ký vào tháng 12/2024, được xem là bước đi mang tính tiên phong và chiến lược. Văn kiện này cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, đặc biệt sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 9/2023, trong đó nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, sự kiện cũng cho thấy NVIDIA đang hiện thực hóa cam kết của Chủ tịch Jensen Huang: “đưa Việt Nam trở thành ngôi nhà thứ hai của NVIDIA”. Đây vừa là cơ hội, vừa là động lực để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư và nhân tài quốc tế.

Phó Chủ tịch Tập đoàn NVIDIA - ông Marc Hamilto phát biểu tại Tọa đàm (Ảnh: VGP/Thu Sa).

Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của NVIDIA

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung, Bộ đã giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) làm đầu mối, phối hợp với Tập đoàn NVIDIA và các đơn vị liên quan để thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất và hợp tác. Nhờ đó, nhiều kết quả quan trọng đã đạt được như phát triển hạ tầng nghiên cứu - phát triển, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp AI, kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu để chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực giao thông thông minh, y tế số, sản xuất thông minh. Đặc biệt, sự kiện NVIDIA AI Day đã thu hút hơn 1.000 đại biểu, gồm kỹ sư AI và doanh nghiệp công nghệ, với 16 phiên hội thảo chuyên đề.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng hoan nghênh thiện chí hợp tác của NVIDIA trong việc nhanh chóng triển khai thỏa thuận đã ký với Chính phủ Việt Nam tháng 12/2024. Trong bối cảnh thế giới chứng kiến “cuộc chạy đua” AI gay gắt giữa các cường quốc, Việt Nam không thể đứng ngoài, mà cần xác định rõ lĩnh vực ưu tiên để hành động ngay.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam lựa chọn con đường phát triển dựa vào tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như một chiến lược tất yếu nhằm nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách trọng điểm như Nghị quyết 57, 68, 71 của Bộ Chính trị; Chiến lược quốc gia về công nghiệp bán dẫn và AI; Đề án đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn, AI; cùng danh mục 11 ngành công nghệ chiến lược. Sắp tới, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội Luật AI để tạo hành lang pháp lý, đồng thời đẩy mạnh đào tạo nhân lực số và phong trào “Bình dân học vụ số” nhằm phổ cập kỹ năng số, AI cho toàn dân.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính làm đầu mối, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan cùng Trung tâm R&D AI của NVIDIA nhanh chóng cụ thể hóa thành các dự án để triển khai. Chính phủ Việt Nam cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư, đặc biệt là NVIDIA, hoạt động hiệu quả. “Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của NVIDIA”, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định.