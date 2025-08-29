Không có cách làm dứt điểm, khó chuyển đổi số liên thông, đồng bộ

Chiều 28/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp với các bộ, ngành rà soát tình hình triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết 7 sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Kế hoạch 02 về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Phạm Đức Long cho biết, Nghị quyết 71 giao cho các bộ, ngành, địa phương 330 nhiệm vụ, đã hoàn thành 90 nhiệm vụ.

Trong các nhiệm vụ còn lại, có 4 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn, chưa hoàn thành, gồm hoàn thành xây dựng, cập nhật điều chỉnh kế hoạch hành động triển khai Chương trình hành động của Chính phủ; nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin; xây dựng Nghị định quy định về việc thành lập, tổ chức hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số; xây dựng các Luật sửa đổi, bổ sung các Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ KH-CN đã làm việc với các địa phương, phát hiện ra 26 vấn đề khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đã giải quyết cơ bản 17 vấn đề, còn 9 vấn đề.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ Tài chính, Công Thương, Công an đã có giải trình cụ thể về các nhiệm vụ đã thực hiện mà chưa thống kê kịp thời, các nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành và cam kết sẽ đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Bộ đang chậm muộn 12 nhiệm vụ. Giải trình cụ thể, Thứ trưởng cho biết, trong các nhiệm vụ bị chậm muộn, Luật Quản lý thuế chậm vì lý do khách quan là chưa đến kỳ họp Quốc hội nên chưa thể trình được.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu, triển khai nhiệm vụ về khoa học, công nghệ phải tập trung cao độ và nỗ lực hơn nữa (Ảnh: VGP).

Đối với nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia là điểm "một cửa số" tập trung, duy nhất của quốc gia, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện 18/82 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Cùng với đó, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao công tác tổng hợp, chuẩn bị của Bộ KH-CN, Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ.

Nhấn mạnh khối lượng công việc còn rất lớn, nếu không làm dứt điểm sẽ rất khó hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra, Phó Thủ tướng chỉ ra, tổng số các nhiệm vụ theo Nghị quyết 71 và các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương là 652 nhiệm vụ, số nhiệm vụ đã quá hạn là 34.

Đối với các vấn đề vướng mắc, tồn tại, Phó Thủ tướng phân tích nguyên nhân lớn nhất là bất cập giữa tổ chức thực hiện và các nhiệm vụ được giao nhiều, dẫn đến "luôn ở trong thế bị động và chạy theo".

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải nỗ lực hơn nữa, nhất là người đứng đầu phải vào cuộc, quyết tâm, quyết liệt. Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành rà lại toàn bộ 652 nhiệm vụ, bóc tách các nhiệm vụ năm 2025 phải hoàn thành, để thấy rõ mỗi tháng phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, cơ quan nào thực hiện.

Về các công việc cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KH-CN tập trung cao độ hoàn thiện 4 luật đã đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, làm theo quy trình thủ tục, bám sát các chủ trương, đường lối, kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng tốt nhất, phối hợp với Bộ Tư pháp trình Quốc hội trước ngày 15/9. Đồng thời, Bộ bắt tay vào xây dựng Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) theo nhiệm vụ Trung ương giao.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công an theo dõi việc thực hiện Đề án 06, trước mắt cần tập trung hoàn thành sớm cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, nhất là các cơ sở gốc quan trọng như đất đai, hộ tịch, y tế, giáo dục, bản án…

Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát lại 34 nhiệm vụ chậm muộn chưa hoàn thành, chú ý 27 nhiệm vụ có hạn hoàn thành trong tháng 8 có khả năng chậm muộn để theo dõi, đôn đốc thực hiện.