Hơn 86.000 tấn thịt lợn ngoại tràn về Việt Nam, giá hơn 65.000 đồng/kg

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết trong 7 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu 534.800 tấn thịt và sản phẩm từ thịt, trị giá 1,06 tỷ USD, tăng 11% về lượng và tăng 13,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Ấn Độ, Nga, Mỹ, Brazil, Ba Lan là 5 thị trường cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt lớn cho Việt Nam. Trong đó, Ấn Độ cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt lớn nhất với 95.500 tấn, trị giá 334,51 triệu USD, giảm 10,8% về lượng và giảm 4,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Việt Nam nhập khẩu chủ yếu các loại thịt như gia cầm (chiếm 39,4% về lượng), thịt trâu đông lạnh (chiếm 16%), phụ phẩm lợn, trâu, bò (chiếm 19,6%), thịt lợn (chiếm 16,1%), thịt bò (chiếm 3,7%); các mặt hàng khác chiếm 5,2% lượng và 3,4% trị giá.

Riêng thịt lợn, trong 7 tháng, Việt Nam nhập khẩu 86.100 tấn thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 230,76 triệu USD, tăng 68,7% về lượng và tăng 98,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá nhập khẩu trung bình thịt lợn về Việt Nam ở mức 2.676 USD/tấn (hơn 65.000 đồng/kg), tăng 17,78% so với 7 tháng đầu năm 2024.

Hiện, Việt Nam nhập khẩu thịt lợn từ 21 thị trường. Trong đó, Nga tiếp tục là thị trường cung cấp thịt lợn lớn nhất, chiếm 47,49%. Tiếp theo là Brazil chiếm 32,06%; Tây Ban Nha chiếm 4,92%; Canada chiếm 4,37%; Ba Lan chiếm 3,2%; các thị trường khác chiếm 7,96%.

Ở chiều ngược lại, trong 7 tháng qua, Việt Nam xuất khẩu được 13.050 tấn thịt và sản phẩm thịt, trị giá 68,75 triệu USD, giảm 2,6% về lượng, nhưng tăng 22,6% về trị giá so với 7 tháng đầu năm 2024.

Thịt và sản phẩm thịt của Việt Nam được xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Hong Kong (Trung Quốc) đạt 6.080 tấn, trị giá 41,09 triệu USD, chiếm 46,63%về lượng và chiếm 59,77% về trị giá. Các mặt hàng xuất khẩu chính chủ yếu là hàng đông lạnh như thịt lợn sữa, thịt lợn nguyên con đông lạnh…

Về thị trường trong nước, theo số liệu của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, trong tháng 8, giá lợn hơi trên cả nước có xu hướng giảm so với tháng 7, dao động trong khoảng 55.000-65.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá dao động 55.000-65.000 đồng/kg, mức giảm trong tháng vừa qua lên tới 14.000-18.000 đồng/kg. Ở miền Trung và Tây Nguyên, giá còn 56.000-64.000 đồng/kg, giảm 11.000-19.000 đồng/kg. Riêng miền Nam, giá lợn hơi duy trì trong khoảng 58.000-65.000 đồng/kg, giảm 8.000-17.000 đồng/kg.

Theo một số tiểu thương kinh doanh thịt lợn, thời gian gần đây tiêu thụ lợn giảm chủ yếu do tâm lý lo ngại dịch tả heo châu Phi bùng phát. Người dân hạn chế mua thịt lợn, chuyển sang các loại thực phẩm thay thế như gà, cá, khiến lượng hàng tiêu thụ giảm mạnh.