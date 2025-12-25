Việt Nam 2026: Chuyển mình trong kỷ nguyên mới
(Dân trí) - Tọa đàm trực tuyến do báo Dân trí tổ chức mang đến góc nhìn đa chiều từ chuyên gia chính sách và doanh nghiệp về những cơ hội, thách thức của kinh tế Việt Nam trong năm 2026, hướng tới trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.
Sau quá trình tinh gọn bộ máy, cải cách thể chế và thúc đẩy đầu tư hạ tầng quy mô lớn, nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước vận hội mới để bứt phá mạnh mẽ. Cơ hội và thách thức song hành, đặt ra những yêu cầu cho cả Chính phủ, bộ ban ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp, nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên tăng trưởng với những nền tảng đã được chuẩn bị suốt nhiều năm qua.
Tại tọa đàm trực tuyến “Việt Nam 2026: Chuyển mình trong kỷ nguyên mới” do báo Dân trí phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức.
Hai vị khách mời là TS Bùi Thanh Minh - Phó giám đốc chuyên môn, Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân (Ban IV) và ông Trần Đức Tùng - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Thế hệ mới Hanel PT, thành viên Ban chấp hành Hiệp hội Sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Ninh - sẽ có những trao đổi cởi mở về các vấn đề đặt ra trong năm bản lề 2026.
Theo đó, các chuyên gia sẽ cùng phân tích các xu hướng lớn, nhận diện những động lực tăng trưởng mới và gợi mở các chuẩn bị cần thiết cho nền kinh tế cũng như cộng đồng doanh nghiệp khi bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo.
Tọa đàm phát trên báo Dân trí vào lúc 15h30 ngày 25/12. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đồng hành cùng chương trình.
