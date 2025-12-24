Việt Nam trước năm bản lề 2026: Động lực cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Năm 2026 được xem là thời điểm bản lề, không chỉ mở ra một giai đoạn phát triển mới mà còn đánh dấu thời kỳ Việt Nam bước vào kỷ nguyên tăng trưởng với những nền tảng đã được chuẩn bị suốt nhiều năm qua.

Sau quá trình tinh gọn bộ máy, cải cách thể chế và thúc đẩy đầu tư hạ tầng quy mô lớn, nền kinh tế đứng trước yêu cầu phải chuyển từ tư duy “giữ nhịp” sang “bứt phá”, chủ động nắm bắt các cơ hội mới trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng quốc tế đang được định hình rõ nét hơn, song đi cùng với đó là áp lực nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị mới. Đây được nhận định không còn là giai đoạn chờ đợi hay phòng thủ, mà là lúc cần tư duy tấn công, sẵn sàng bước vào “sân chơi lớn” bằng cách làm mới và khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn.

Trong bối cảnh đó, báo Dân trí phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức tọa đàm trực tuyến “Việt Nam 2026: Chuyển mình trong kỷ nguyên mới”, nhằm phân tích các xu hướng lớn, nhận diện những động lực tăng trưởng mới và gợi mở các chuẩn bị cần thiết cho nền kinh tế cũng như cộng đồng doanh nghiệp khi bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tọa đàm tập trung làm rõ bức tranh diện mạo Việt Nam năm 2026 sau quá trình “sắp xếp lại”, khơi thông các điểm nghẽn về thể chế và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược.

Bên cạnh đó, chương trình cũng đi tìm câu trả lời về các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, trong đó bàn về vai trò của khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng các chính sách của Nhà nước và hỗ trợ cụ thể từ địa phương, thúc đẩy kinh tế cất cánh.

Tham gia tọa đàm có các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp, gồm TS Bùi Thanh Minh - Phó giám đốc chuyên môn, Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân (Ban IV) và ông Trần Đức Tùng - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất Gia công và Xuất nhập khẩu Hanel.

Từ góc nhìn chính sách và thực tiễn doanh nghiệp, các diễn giả sẽ cùng trao đổi về cơ hội, thách thức cũng như những điều kiện cần thiết để Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp tự tin bước vào năm 2026 với tâm thế mới.

Tọa đàm sẽ được phát trên báo Dân trí vào 15h30 ngày 25/12, kỳ vọng mang đến cho độc giả cái nhìn đa chiều, góp thêm tiếng nói phân tích và gợi mở chính sách cho chặng đường phát triển mới của Việt Nam.

