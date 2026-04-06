Vay 5.833 lượng vàng từ lúc giá gần 18 triệu đồng, một công ty lỗ kỷ lục

Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (mã chứng khoán: APT) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với mức lỗ kỷ lục 1.153 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên 2.700 tỷ đồng.

Đây cũng là công ty nợ 5.833 lượng vàng SJC từ lúc giá hơn 17 triệu đồng/lượng. Những năm qua, vàng liên tục tăng và đang neo ở giá 173 triệu đồng/lượng, áp lực dư nợ gốc và lãi vay bằng vàng tăng bằng lần mỗi ngày “ăn mòn” lợi nhuận công ty.

Vay 5.833 lượng vàng SJC từ lúc giá 17,7 triệu đồng/lượng

Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn được thành lập từ năm 1976, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh thủy hải sản, đồng thời tham gia xuất khẩu nông sản và tiêu thụ nội địa.

Trong nhiều năm, doanh nghiệp này từng là một trong những đơn vị tiêu biểu của ngành thủy sản khu vực phía Nam, đạt nhiều danh hiệu và giải thưởng. Theo thông tin giới thiệu, mỗi năm công ty chế biến từ 20.000-30.000 tấn thủy hải sản, trong đó khoảng 60% sản lượng phục vụ xuất khẩu.

Tuy nhiên, từ năm 2008, tình hình tài chính bắt đầu phát sinh rủi ro khi các khoản phải thu khó đòi tăng mạnh. Phần lớn các khoản này liên quan đến việc ứng vốn cho các xí nghiệp và hộ dân triển khai mô hình nuôi cá nhưng không thu hồi được. Để duy trì hoạt động, doanh nghiệp buộc phải vay vốn từ Ngân hàng Phương Nam (đã sáp nhập vào Sacombank từ năm 2015).

Cụ thể, tháng 1/2009, công ty vay 5.833 lượng vàng SJC với đơn giá 17,66 triệu đồng/lượng, tương đương hơn 103 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng ký thêm một hợp đồng vay tiền mặt với giá trị tương đương 103 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2024, tổng dư nợ từ hai khoản vay này đã tăng lên hơn 1.583 tỷ đồng, bao gồm 594,1 tỷ đồng dư nợ gốc (sau khi đánh giá lại khoản vay bằng vàng) và gần 989 tỷ đồng tiền lãi phát sinh, cao gấp hơn 7,5 lần so với ban đầu.

Gánh nặng chi phí tài chính khiến doanh nghiệp liên tục ghi nhận thua lỗ trong nhiều năm, dù doanh thu vẫn duy trì tương đối ổn định, dao động quanh mức 250-300 tỷ đồng mỗi năm.

Liên tục thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu

Năm 2024, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận khoản lỗ 201 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí tài chính gia tăng. Sang năm 2025, mức lỗ tăng vọt lên 1.153 tỷ đồng – cao nhất từ trước đến nay, kéo lỗ lũy kế lên khoảng 2.700 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn chỉ còn khoảng 195 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu âm hơn 2.600 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả ở mức 2.800 tỷ đồng, phần lớn là nghĩa vụ nợ gốc và lãi đối với Sacombank.

Đáng chú ý, cuối năm qua, doanh nghiệp đã thực hiện đánh giá lại khoản vay 5.833 lượng vàng SJC theo giá niêm yết của ngân hàng cho vay. Theo đó, dư nợ gốc của khoản vay vàng được xác định ở mức 891 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 500 tỷ đồng so với năm trước. Tổng nghĩa vụ (gồm cả gốc và lãi) của khoản vay này hiện đã vượt 2.400 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính cho thấy doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán khoản nợ trên.

Đơn vị kiểm toán cũng lưu ý các yếu tố bất định trọng yếu liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Dù đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết, kiểm toán viên cho biết chưa có đủ cơ sở để khẳng định việc lập báo cáo tài chính trên giả định hoạt động liên tục là phù hợp.

Trong nỗ lực xử lý nợ, Sacombank đã nhiều lần tổ chức đấu giá khoản nợ của doanh nghiệp nhưng chưa thu hút được nhà đầu tư, dù giá khởi điểm liên tục được điều chỉnh giảm. Gần nhất, ngày 15/4/2025, toàn bộ khoản nợ được chào bán với giá khởi điểm 317 tỷ đồng, tương đương khoảng 20% giá trị danh nghĩa.

Về cơ cấu cổ đông, công ty hiện có hai cổ đông lớn gồm Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) nắm giữ 30% vốn và Tập đoàn Somo Việt Nam sở hữu 41,1%.

Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy hiện là Chủ tịch Somo, đồng thời giữ chức Chủ tịch tại doanh nghiệp thủy sản này. Trước đó, ông từng có thời gian dài giữ vai trò lãnh đạo tại Ngân hàng Phương Nam và sau đó là Chủ tịch Sacombank-SBJ.